Moreno: así es el predio de Trujui, donde Javier Milei cierra la campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires

La cancha del Club Atlético Villa Ángela alberga desde las 17 al evento que contará con el Presidente como principal orador. Desde el Gobierno esperan la presencia de unas 10 mil personas, mientras que el gobierno bonaerense advirtió sobre las precarias condiciones de seguridad.

El presidente Javier Milei cierra este miércoles la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre con un acto en Trujui , en el municipio de Moreno , uno de los distritos más castigados por la motosierra, por lo que se teme por la seguridad del mandatario luego de los disturbios ocurridos en sus últimas presentaciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

El evento comienza a las 17 en la cancha del Club Atlético Villa Ángela , un predio que a priori parece de reducidas dimensiones para albergar a las 10 mil personas que esperan desde el Gobierno. Además, las torres de iluminación no funcionan en su plenitud, lo que puede ser un problema dado que el Presidente tiene previsto hablar hacia las 19:30 .

La zona, de calles de tierra con alta presencia de barro debido a las lluvias de los últimos días, no cuenta con buenas opciones de rutas de escape para que la custodia presidencial pueda evacuar rápidamente el lugar en caso de incidentes que pongan en riesgo la seguridad de Milei.

Desde Casa Militar pidieron al gobierno bonaerense 3 grupos de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), 8 unidades de infantería, 8 motos, 18 uniformados para vallados, personal y medios para cortes y desvíos de tránsito y 4 motos y móviles recorriendo las inmediaciones.

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria. Lo hará para darle fuerza a su candidato en la sección, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela , con la intención de contrarrestar la diferencia que registra el peronismo en la Tercera.

Sus presentaciones en Junín y Lomas estuvieron marcadas por incidentes, con corridas y disturbios que incluyeron el lanzamiento de distintos proyectiles al propio Milei, como piedras y hasta un ramo de brócoli, y motivaron la huida en moto del diputado José Luis Espert, que se convirtió en meme en las redes sociales.

El gobierno de Kicillof advirtió sobre la seguridad de Javier Milei en el acto en Moreno

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó sobre las condiciones de seguridad para el acto que La Libertad Avanza tiene previsto realizar este miércoles en Moreno, en el que hablará el presidente Milei, y advirtió: "Yo no puedo garantizar que no haya agresiones".

En diálogo con Julián Guarino en El Diario, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof consideró que "hay muchas deficiencias en la seguridad del Presidente" y que "la Casa Militar está planificando mal los operativos", en referencia a los incidentes ocurridos hace una semana en Lomas de Zamora.

Al opinar sobre el evento que se hará en el Club Villa Ángela de Moreno, Alonso apuntó: "Eligieron hacer el acto de noche en un potrero de un club barrial".

"No es un potrero un lugar donde se pueda albergar una reunión de 10.000 personas. Un lugar con calles de tierra, que tiene un mejorado consolidado con escombros, hay piedras por todos lados, está lleno de casas en construcción con bolsones de cascote en la puerta. No hay una salida de escape. Si hay un incidente, una agresión, no hay una vía de escape alternativa. La iluminación es deficitaria. No hay un cerco perimetral", enumeró Alonso.

El ministro de Seguridad bonaerense explicó además que en la zona "hay un clima social que está enrarecido" porque "el puntero de La Libertad Avanza estuvo repartiendo bolsones de comida a gente de ese club y a otros vecinos del barrio no les dieron nada".

"Hay mucha bronca con eso. Yo no puedo garantizar que no haya agresiones de algunos vecinos, que no necesariamente son militantes políticos o responden a una fuerza política. Son vecinos que están enojados. La situación es grave", concluyó Alonso.

La intendenta de Moreno advirtió que "la gente está angustiada y enojada"

Mariel Fernández advirtió que en Moreno "jamás hubo problemas cuando fueron candidatos de la oposición", aunque advirtió que ahora "lo que cambió es la situación del país" y que "el clima es distinto porque hay malestar por la situación económica". En ese sentido, consideró que "el Ministerio de Seguridad tiene que cuidar del Presidente".

La intendenta de Moreno no ocultó su molestia por "tener que hacer cosas especiales por el Presidente" y advirtió que "la gente está angustiada, enojada".

"Me molesta tener que hacer cosas especiales por el Presidente, porque quiero seguir cuidando a la población de Moreno. Teniendo en cuenta además que no nos mandaron más el subsidio de seguridad que los municipios recibimos. Nos arreglamos con lo que nos manda la provincia", explicó Fernández.

"La gente está angustiada, enojada. Nos duele mucho ver que terminamos reprimiendo a personas con discapacidad, que los jubilados viven situaciones humillantes, y que la voz de la política parece cada vez más lejos de las necesidades reales", sostuvo la jefa comunal de Moreno.

Por último, consideró que Milei no puede colocarse en el rol de víctima: "Es el Presidente de la Nación. Tiene que asumir el desgaste y el rechazo. El enojo social es real y no se resuelve ocultándolo".