Patricia Bullrich pidió allanar a Jorge Rial y Mauro Federico por los audios filtrados

La ministra de Seguridad pidió que se allane las casas de los dos periodistas de C5N por divulgar los audios de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Bullrich argumentó que la difusión de los audios es de una "gravedad inusitada".

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, pidió a la Justicia Federal que allane las casas de los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico luego de que dieran a conocer audios filtrados de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

patricia bullrich denuncio un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos
Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad Nacional, "por indicación expresa" de Bullrich. El documento argumentó que la difusión de las grabaciones es de una "gravedad inusitada" ya que se trata de "audios privados", "jurídicamente inocuos y carentes de toda relevancia penal".

En simultáneo, un fallo del juez Patricio Maraniello prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del presidente Javier Milei y, presuntamente, reproducen conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. La decisión se produjo luego de que el Gobierno denunciara una "operación de inteligencia ilegal".

El magistrado ordenó que se detenga la divulgación de los audios de la Secretaria General de la Presidencia mediante "cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, atribuyó la difusión de los audios a "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral". "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", afirmó.

La denuncia, que apunta a una violación de la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, subrogado por Ariel Lijo, y la Fiscalía Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli.

play

Rial le respondió a Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

play

Escándalo de las coimas: qué encontraron en la caja fuerte de Jonathan Kovalivker

play

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei tras la filtración

El fiscal Rívolo ya había archivado una causa en la que se investigaba otro contrato con ANDIS por $24 millones.

Escándalo por coimas: los Kovalivker ahora pidieron cerrar la causa

El acto de Fuerza Patria ante cientos de militantes en el barrio de San Cristóbal.

Leandro Santoro respaldó a Itai Hagman como candidato de Fuerza Patria: "Es uno de los mejores"

play

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" por los audios de Karina Milei

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
play

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

