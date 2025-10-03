3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio del narcoescándalo, Javier Milei se reunió con José Luis Espert y lo sostuvo en su candidatura

El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza se reunió con el Presidente, en medio de los rumores de una posible renuncia a su candidatura y recibió el apoyo del mandatario.

Por

Espert logró el apoyo de Milei, tras el narcoescándalo.

El diputado José Luis Espert, primer candidato en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre, se reunió de último momento con el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos, y logró el apoyo del mandatario a su candidatura en medio de fuertes rumores sobre una posible renuncia a su candidatura.

Adorni habló en conferencia de prensa sobre el caso Espert. 
Te puede interesar:

Adorni, sobre las omisiones de Espert: "Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando"

"Iba a dispuesto a entregar su candidatura, y el que lo sostuvo y le dijo que sigue siendo el candidato es el propio Milei. Cuando Espert atravesó el portón verde de Olivos sabía que entraba como candidato y se iba como diputado hasta el 10 de diciembre porque no iba a renovar", informó la periodista Rosario Ayerdi, en el programa Inteligencia Artesanal.

"Cambiaron las cosas en esta reunión a pesar de la presión del propio Gobierno y de Mauricio Macri. Javier Milei aceleró en la curva y le dijo 'sos y seguís siendo candidato'", agregó.

jose luis espet
Jos&eacute; Luis Espert vive su peor momento pol&iacute;tico.

José Luis Espert vive su peor momento político.

Desde hace días Espert se encuentra envuelto en un narcoescándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, quien está preso en Río Negro y con un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada a la tráfico de drogas.

Luego de haber negado tener una relación cercana con Machado, y de afirmar en más de una ocasión que su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico se limitaba a haber sido trasladado solamente una vez en su avión privado desde Buenos Aires a Viedma para la presentación de un libro, se conoció la noticia, fundamentada con documentación oficial del Bank of América, de que Espert había recibido un giro de u$s200.000 por parte de la socia del empresario.

Además, se supo que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aviones privados de Machado. Acorralado, en la noche del jueves Espert se vio obligado a dar explicaciones públicas a través de un video que difundió en su cuenta de la red social X.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

En medio del narcoescándalo en el que está involucrado por haber recibido al menos u$s200.000 del empresario Fred Machado, el diputado José Luis Espert confirmó este viernes que seguirá siendo cabeza de lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del 26 de octubre.

"No me bajo nada", tuiteó Espert, respondiendo a una publicación del conductor de A24 Eduardo Feinmann, quien dio a entender que el diputado renunciaría a su candidatura.

Espert publicó el tuit tras una reunión que mantuvo en la noche del viernes con el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos, en la que el mandatario lo sostuvo en su candidatura.

Desde hace días, el economista se encuentra envuelto en un narcoescándalo por sus vínculos con Machado, quien está preso en Río Negro y con un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada a la tráfico de drogas.

Espert tuit
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Espert seguirá siendo candidato.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

El Hospital Garrahan, ubicado en Parque Patricios.

El Gobierno anunció un plan de obras para el Hospital Garrahan por $30.000 millones

El Presidente salió a apoyar al candidato a diputado nacional.

El fuerte respaldo de Milei a Espert, tras el descargo del diputado: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

El referente libertario había cruzado a Espert en su red social X.

Esto decía el El Gordo Dan de José Luis Espert en sus redes sociales: "Se terminó la esperneta"

Patricia Bullrich. 

Patricia Bullrich busca cuidar a su electorado y consolidar su figura en la Ciudad

Rating Cero

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces), Fernando Raspu Barroetaveña (máquinas), Gastón Pochoclo Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel Kato Alzaibar (batería).
play

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

últimas noticias

Pequeño J ingresando a la cárcel.

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

Hace 14 minutos
José Luis Espert seguirá siendo candidato.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

Hace 58 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre

Hace 1 hora
Al terminar la distinción, proyectaron Argentina 1985

La Universidad de Buenos Aires reconoció a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Hace 1 hora
La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

Hace 1 hora