En medio del narcoescándalo, Javier Milei se reunió con José Luis Espert y lo sostuvo en su candidatura

El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza se reunió con el Presidente, en medio de los rumores de una posible renuncia a su candidatura y recibió el apoyo del mandatario.

El diputado José Luis Espert , primer candidato en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas del 26 de octubre, se reunió de último momento con el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos , y logró el apoyo del mandatario a su candidatura en medio de fuertes rumores sobre una posible renuncia a su candidatura .

"Iba a dispuesto a entregar su candidatura, y el que lo sostuvo y le dijo que sigue siendo el candidato es el propio Milei. Cuando Espert atravesó el portón verde de Olivos sabía que entraba como candidato y se iba como diputado hasta el 10 de diciembre porque no iba a renovar" , informó la periodista Rosario Ayerdi, en el programa Inteligencia Artesanal .

"Cambiaron las cosas en esta reunión a pesar de la presión del propio Gobierno y de Mauricio Macri. Javier Milei aceleró en la curva y le dijo 'sos y seguís siendo candidato'" , agregó.

Desde hace días Espert se encuentra envuelto en un narcoescándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado , quien está preso en Río Negro y con un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada a la tráfico de drogas.

Luego de haber negado tener una relación cercana con Machado, y de afirmar en más de una ocasión que su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico se limitaba a haber sido trasladado solamente una vez en su avión privado desde Buenos Aires a Viedma para la presentación de un libro, se conoció la noticia, fundamentada con documentación oficial del Bank of América, de que Espert había recibido un giro de u$s200.000 por parte de la socia del empresario.

Además, se supo que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aviones privados de Machado. Acorralado, en la noche del jueves Espert se vio obligado a dar explicaciones públicas a través de un video que difundió en su cuenta de la red social X.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

En medio del narcoescándalo en el que está involucrado por haber recibido al menos u$s200.000 del empresario Fred Machado, el diputado José Luis Espert confirmó este viernes que seguirá siendo cabeza de lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del 26 de octubre.

"No me bajo nada", tuiteó Espert, respondiendo a una publicación del conductor de A24 Eduardo Feinmann, quien dio a entender que el diputado renunciaría a su candidatura.

Espert publicó el tuit tras una reunión que mantuvo en la noche del viernes con el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos, en la que el mandatario lo sostuvo en su candidatura.

Desde hace días, el economista se encuentra envuelto en un narcoescándalo por sus vínculos con Machado, quien está preso en Río Negro y con un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada a la tráfico de drogas.