Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale La modelo y conductora eligió una fragancia floral y especiada que refleja su impronta y se consigue en perfumerías de lujo.







Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

El perfume favorito de Paula Chaves es Miracle, de la casa francesa Lancôme, una fragancia que se caracteriza por su combinación de notas intensas, románticas y vibrantes. La modelo y conductora lo adoptó como sello personal, convirtiéndolo en parte de su estilo natural y elegante.

A lo largo de su carrera, Paula Chaves se destacó por una estética fresca, cercana y auténtica. En cada aparición pública —ya sea en televisión, eventos o redes sociales—, refuerza esa impronta a través de detalles que marcan la diferencia, como su elección de perfume. Miracle, vigente desde hace años en el mercado internacional, se mantiene como un clásico que combina sofisticación y versatilidad.

La elección de esta fragancia no resulta casual: su mezcla de aromas frescos y cálidos encaja con el perfil de Paula, que privilegia lo simple pero con carácter. Se trata de un perfume ideal para el día, pero que también puede acompañar en ocasiones especiales.

Miracle 1 Mandarina, pimienta, jazmín y ámbar se mezclan en un perfume floral y especiado. Lancome

A qué huele el perfume favorito de Paula Chaves La composición olfativa de Miracle conjuga diferentes notas que logran un equilibrio entre lo floral y lo especiado. En sus notas de salida, predominan la mandarina y un toque de pimienta, que aportan frescura y vitalidad. En el corazón, se destacan el jazmín y el jengibre, que suman elegancia y un aire romántico. Finalmente, el ámbar en el fondo deja una estela cálida y persistente sobre la piel.

Precio del perfume favorito de Paula Chaves en Argentina El perfume Miracle se consigue en perfumerías de lujo, boutiques de cosmética importada y tiendas online. De acuerdo a su tienda oficial, su valor ronda los $205.000 por el frasco de 30 mililitros y $285.000 por el de 100ml. Miracle 2 La versatilidad del aroma lo hace ideal para el día y también para ocasiones especiales.