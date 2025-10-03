3 de octubre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco..

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 4 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

LUna llena de la Cosecha: ¿Cómo impacta en todos los signos?.
¿Cómo impacta la Luna de la Cosecha de octubre en todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su familia le hará llegar todo su cariño. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Disfrutará de momentos románticos. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Bien de dinero y mejorando. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La pasión en los romances no será duradera. Le interesa ahorrar para poder hacer frente a sus deudas. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Puede que necesite un expectorante.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. Conseguirá pequeños triunfos en su mundo laboral. Vaya al campo para respirar aire puro.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La cita que espera con impaciencia no será hoy. Jornada óptima para gastar sus ahorros sin precauciones. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día muy divertido, en el que improvisará con su pareja. Nada de riesgos en juegos de azar. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de ánimo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Necesita compartir más tiempo con la persona amada. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

