3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

El joven acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela fue llevado a un penal de Cañete, en Lima, donde estará alojado hasta que sea extraditado a la Argentina.

Por
Pequeño J ingresando a la cárcel.

Pequeño J ingresando a la cárcel.

El joven Pequeno J, acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela, ingresó este viernes a una cárcel en la ciudad de Cañete, en Lima. Allí permanecerá detenido hasta que sea extraditado a la Argentina, donde es investigado por su participación en el crimen de las jóvenes Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.
Te puede interesar:

Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

En las fotos y videos que publicó el servicio penitenciario de Perú se lo puede ver a Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, ingresando al penal, firmando una planilla y siendo conducido por un guardia hasta el calabozo donde deberá cumplir con la prisión preventiva que le dictaminó el juez Cristhian Rafael Chumpitaz.

Pequeño J es señalado como el supuesto jefe narco que ordenó el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Fue capturado el martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, adonde había llegado escapando de los investigadores.

"Manipulador", "narcisista" y "agresivo": el detalle de los rasgos psicológicos de Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano se sometió a un estudio para conocer su perfil psicológico el cual se concluyó que el joven presenta rasgos de "manipulador", "narcisista" y "agresivo".

El análisis fue realizado por médicos peruanos y marca que Pequeño J presenta una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales, que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia.

Se subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.

El informe pericial elaborado concluyó los siguientes puntos:

- Rasgos antisociales y psicopáticos: el estudio subrayó que la personalidad del joven es propensa a este tipo de patrones.

- Rasgos narcisistas: se detectó una tendencia a la grandiosidad y la falta de empatía.

- Agresividad y manipulación: existe un perfil de agresividad, el cual se forjó en un entorno donde la violencia era vista como una forma legítima de resolver conflictos y consolidar liderazgo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

Thiago evoluciona favorablemente.

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

play

Prisión preventiva para Pequeño J con fines de extradición pasiva

Pequeño J ante la justicia de Peru. 

Pequeño J le informó a la Justicia de Perú que no se someterá a la extradición voluntaria a Argentina

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe.

Rescataron a 42 trabajadores explotados en Santa Fe: dos eran menores de edad

play

"Manipulador", "narcisista" y "agresivo": el detalle de los rasgos psicológicos de Pequeño J

Rating Cero

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces), Fernando Raspu Barroetaveña (máquinas), Gastón Pochoclo Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel Kato Alzaibar (batería).
play

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

últimas noticias

Pequeño J ingresando a la cárcel.

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

Hace 21 minutos
José Luis Espert seguirá siendo candidato.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

Hace 1 hora
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre

Hace 1 hora
Al terminar la distinción, proyectaron Argentina 1985

La Universidad de Buenos Aires reconoció a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Hace 1 hora
La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

Hace 2 horas