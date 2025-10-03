El joven acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela fue llevado a un penal de Cañete, en Lima, donde estará alojado hasta que sea extraditado a la Argentina.

El joven Pequeno J , acusado de ser el ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela , ingresó este viernes a una cárcel en la ciudad de Cañete, en Lima. Allí permanecerá detenido hasta que sea extraditado a la Argentina, donde es investigado por su participación en el crimen de las jóvenes Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) .

En las fotos y videos que publicó el servicio penitenciario de Perú se lo puede ver a Tony Janzen Valverde Victoriano , de 20 años , ingresando al penal, firmando una planilla y siendo conducido por un guardia hasta el calabozo donde deberá cumplir con la prisión preventiva que le dictaminó el juez Cristhian Rafael Chumpitaz.

Pequeño J es señalado como el supuesto jefe narco que ordenó el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Fue capturado el martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, en Perú, adonde había llegado escapando de los investigadores.

Tony Janzen Valverde Victoriano se sometió a un estudio para conocer su perfil psicológico el cual se concluyó que el joven presenta rasgos de " manipulador ", " narcisista " y " agresivo ".

El análisis fue realizado por médicos peruanos y marca que Pequeño J presenta una estructura de personalidad marcada por patrones de alto riesgo y antisociales, que podrían explicar su presunta capacidad para liderar una red criminal y ejecutar actos de extrema violencia.

Se subraya que su agresividad se desarrolló al crecer “viendo violencia como método válido de resolución de conflictos y consolidación de liderazgo”.

El informe pericial elaborado concluyó los siguientes puntos:

- Rasgos antisociales y psicopáticos: el estudio subrayó que la personalidad del joven es propensa a este tipo de patrones.

- Rasgos narcisistas: se detectó una tendencia a la grandiosidad y la falta de empatía.

- Agresividad y manipulación: existe un perfil de agresividad, el cual se forjó en un entorno donde la violencia era vista como una forma legítima de resolver conflictos y consolidar liderazgo.