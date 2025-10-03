IR A
Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La locutora que saltó a la fama acompañando a Marcelo Tinelli y es panelista de Duro de Domar en C5N, dejará LAM para tener su propio programa.

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Radio 10 suma una nueva propuesta a su grilla nocturna con el lanzamiento de Feudalísima, un programa conducido por la locutora Marcela Feudale, que se emitirá de lunes a jueves de 20 a 22.

El ciclo estrenará el lunes 3 de noviembre con la vuelta al aires de la reconocida comunicadora para aportar una mirada distinta sobre la actualidad.

El equipo que acompañará a Feudale está compuesto por figuras de gran prestigio: Jorge Halperín, con su mirada analítica y vasta trayectoria periodística, aportará contexto histórico y reflexiones inteligentes; Osvaldo Príncipi, con su inconfundible voz, sumará su pasión y conocimiento del mundo del deporte y la música; Valeria Delgado y su mirada aguda sobre el espectáculo y además el humor de Sebastián Fernández con su amplio abanico de personajes.

La iniciativa será un espacio diferente, donde la actualidad será desmenuzada desde una perspectiva crítica e histórica, sin dejar de lado el humor y la ironía, marcas registradas de la conducción de Feudale.

El oyente encontrará en este ciclo una compañía nocturna distinta, inteligente y descontracturada, ideal para cerrar el día informado, pero también entretenido con el sello de profesionales que conocen en profundidad cada uno de sus campos.

La locutora que se hizo famosa por ser la voz del programa de Marcelo Tinelli dejará su puesto en el programa LAM, en América, que conduce Ángel de Brito, para empezar con su propio programa.

“He recibido una propuesta para estar en Radio 10 en el mismo horario que LAM. Voy a conducir de 20 a 22 h, con un equipo muy lindo de gente”, explicó la locutora.

Feudale trabajó con Marcelo Tinelli durante 27 años desde 1992 hasta 2021. Actualmente forma parte del equipo de Duro de Domar, con la conducción de Pablo Duggan, en C5N. Ahí Marcela, que también es profesora de historia, se luce con el análisis agudo e la realidad de la Argentina en tiempos de crisis y bajo el gobierno de Javier Milei. Feudale también forma parte de la programación del canal de streaming político Cítrico.

