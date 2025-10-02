Esto decía el El Gordo Dan de José Luis Espert en sus redes sociales: "Se terminó la esperneta" El tuitero oficialista Daniel Parisini, había señalado las maniobras de José Luis Espert dentro del espacio libertario y aseguró que Javier Milei le confirmó en persona que el economista quiso negociar su salida de la candidatura presidencial. Por







El referente libertario había cruzado a Espert en su red social X.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert continúa en el foco de la tormenta, tras conocerse presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Hasta dentro del espacio libertario ya había sido cuestionado. En octubre de 2022, Daniel "Gordo Dan" Parisini, y había apuntado contra el economista y su armado político.

En un hilo de su cuenta de X, el referente libertario trajo al centro de la escena al candidato bonaerense y había expresado: “Se terminó la espertneta junto con todos sus pibitos resentidos. Falleció el movimiento tuitero más llorón y mala leche del país”.

El dirigente libertario cercano a Santiago Caputo señalaba la cruda interna contra Espert en el espacio de LLA, antes de que se consolidara en las elecciones presidenciales de 2023: “Una vez más, toda de Carlos (Maslatón). Por más que hoy sea ‘mala palabra’ dentro del movimiento, por más que lo odies y le desees la muerte, me chupa un huevo, las cosas como son: el gordo avisó desde el día UNO con TODO EN CONTRA”, escribió.

Se terminó la espertneta junto con todos sus pibitos resentidos. Falleció el movimiento tuitero más llorón y mala leche del país. Espero que renazcan como buenos tipos. Los estaremos esperando.



— DAN (@GordoDan_) October 8, 2022

El militante digital, además, había destacado el rol del analista financiero Carlos Maslatón, quien había adelantado la "traición" de Espert al partido: “Nos operaron los mala leche estos con lo de la firma cuando Carlos avisó que Espert lo quería vender a Milei, y en ese momento, les salió bien. Pero, tarde o temprano, nadie puede escapar al peso de la verdad”, aseguró.

En el mismo hilo, Parisini reveló que Javier Milei había confirmado esos rumores. “Finalmente un tiempo después el Javo me lo confirmó PERSONALMENTE una vez que nos vimos. Que Espert había intentado bajar su candidatura por guita. Y por eso se había ido. Por eso se abrió de Avanza Libertad. Por eso nació la Libertad Avanza”, aseguró. Finalmente, en medio de los cuestionamientos, que hoy cobran otro significado en medio del escándalo que envuelve a Espert, el Gordo Dan criticaba a quienes defendieron la “unidad del liberalismo” y atacaron a los sectores que se oponían a Espert. “Pero ustedes abogaban por la ‘unión del liberalismo’ y nos cagaban a puteadas. Yo no me olvido”, concluyó. gordo dan tuiter