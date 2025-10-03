4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

José Mayans: "A Espert hay que sacarle los fueros y permitir que trabaje la Justicia"

El senador por la provincia de Formosa pasó por Inteligencia Artesanal, el programa de Nancy Pazos, y opinó sobre el escándalo narco que tiene envuelto al principal candidato del oficialismo para las próximas elecciones legislativas.

Por

José Mayans aseguró que hay que permitirle a la Justica hacer un proceso transparente.

El presidente del bloque del Senado, Unión por la Patria, José Mayans, habló sobre el escándalo que envuelve al primer candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y aseveró: "Yo creo que hay que sacarle los fueros y se convierte en el cantor de los cien barrios porteños".

Te puede interesar:

Nancy Pazos: "Milei tiene un dueño que es Trump y un jefe que es Bessent"

En una entrevista en Inteligencia Artesanal en el programa conducido por Nancy Pazos, el legislador peronista subrayó: "Primero, la Cámara de Diputados tiene que sacarle la Comisión de Presupuesto, que es la más importante que tiene el Parlamento. Después, tienen que sacarle los fueros para permitir el trabajo de la Justicia porque sino, obviamente, no tiene transparencia el proceso".

Mayans también se refirió a los otros integrantes del oficialismo que se han abanderado con la lucha contra el narcotráfico, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Dijo que se iba a dedicar a buscar a los narcos. Estaba al lado y no se dio cuenta", ironizó el senador. "Si esto le pasaba a un candidato peronista, ya estaría preso", remató.

Por otro lado, Mayans recordó que "parece que la tarifa de los libertarios son 200 mil dólares. A (Edgardo) Kueider también le dieron 200 mil dólares y por eso tienen la Ley Bases", dijo Mayans sobre la mega normativa que permitió la política económica del oficialismo.

"Tenemos un país carísimo, donde el que trabaja no llega a fin de mes y el que está jubilado no llega al 10", cerró el senador Mayans.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Iván Noble, sobre la estigmatización de las jóvenes asesinadas: "Las malas personas quedaron expuestas"

José Luis Espert seguirá siendo candidato.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

play

En medio del narcoescándalo, Milei se reunió con Espert y lo sostuvo en su candidatura

Milei y Macri habrían acordado cambios en el Gabinete después de octubre.

Javier Milei se reunió con Mauricio Macri, de cara las elecciones: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva se comunicó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la previa de la reunión con Luis Caputo

Adorni habló en conferencia de prensa sobre el caso Espert. 

Adorni, sobre las omisiones de Espert: "Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando"

Rating Cero

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces), Fernando Raspu Barroetaveña (máquinas), Gastón Pochoclo Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel Kato Alzaibar (batería).
play

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

últimas noticias

play

José Mayans: "A Espert hay que sacarle los fueros y permitir que trabaje la Justicia"

Hace 2 horas
Pequeño J ingresando a la cárcel.

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

Hace 2 horas
José Luis Espert seguirá siendo candidato.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

Hace 3 horas
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre

Hace 3 horas
Al terminar la distinción, proyectaron Argentina 1985

La Universidad de Buenos Aires reconoció a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Hace 4 horas