José Mayans: "A Espert hay que sacarle los fueros y permitir que trabaje la Justicia"

El presidente del bloque del Senado, Unión por la Patria, José Mayans, habló sobre el escándalo que envuelve al primer candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y aseveró: "Yo creo que hay que sacarle los fueros y se convierte en el cantor de los cien barrios porteños".
