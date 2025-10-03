José Mayans: "A Espert hay que sacarle los fueros y permitir que trabaje la Justicia" El senador por la provincia de Formosa pasó por Inteligencia Artesanal, el programa de Nancy Pazos, y opinó sobre el escándalo narco que tiene envuelto al principal candidato del oficialismo para las próximas elecciones legislativas. Por







José Mayans aseguró que hay que permitirle a la Justica hacer un proceso transparente.

El presidente del bloque del Senado, Unión por la Patria, José Mayans, habló sobre el escándalo que envuelve al primer candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, y aseveró: "Yo creo que hay que sacarle los fueros y se convierte en el cantor de los cien barrios porteños".



En una entrevista en Inteligencia Artesanal en el programa conducido por Nancy Pazos, el legislador peronista subrayó: "Primero, la Cámara de Diputados tiene que sacarle la Comisión de Presupuesto, que es la más importante que tiene el Parlamento. Después, tienen que sacarle los fueros para permitir el trabajo de la Justicia porque sino, obviamente, no tiene transparencia el proceso".

Mayans también se refirió a los otros integrantes del oficialismo que se han abanderado con la lucha contra el narcotráfico, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Dijo que se iba a dedicar a buscar a los narcos. Estaba al lado y no se dio cuenta", ironizó el senador. "Si esto le pasaba a un candidato peronista, ya estaría preso", remató.

Por otro lado, Mayans recordó que "parece que la tarifa de los libertarios son 200 mil dólares. A (Edgardo) Kueider también le dieron 200 mil dólares y por eso tienen la Ley Bases", dijo Mayans sobre la mega normativa que permitió la política económica del oficialismo.

"Tenemos un país carísimo, donde el que trabaja no llega a fin de mes y el que está jubilado no llega al 10", cerró el senador Mayans.