José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

En medio del narcoescándalo, el diputado confirmó que seguirá siendo cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del 26 de octubre.

En medio del narcoescándalo en el que está involucrado por haber recibido al menos u$s200.000 del empresario Fred Machado , el diputado José Luis Espert confirmó este viernes que seguirá siendo cabeza de lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas del 26 de octubre.

"No me bajo nada" , tuiteó Espert, respondiendo a una publicación del conductor de A24 Eduardo Feinmann, quien dio a entender que el diputado renunciaría a su candidatura.

Espert publicó el tuit tras una reunión que mantuvo en la noche del viernes con el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos, en la que el mandatario lo sostuvo en su candidatura.

Desde hace días, el economista se encuentra envuelto en un narcoescándalo por sus vínculos con Machado, quien está preso en Río Negro y con un pedido de extradición de la Justicia de los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada a la tráfico de drogas .

Luego de haber negado tener una relación cercana con Machado, y de afirmar en más de una ocasión que su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico se limitaba a haber sido trasladado solamente una vez en su avión privado desde Buenos Aires a Viedma para la presentación de un libro, se conoció la noticia, fundamentada con documentación oficial del Bank of América, de que Espert había recibido un giro de u$s200.000 por parte de la socia del empresario.

Además, se supo que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aviones privados de Machado. Acorralado, en la noche del jueves Espert se vio obligado a dar explicaciones públicas a través de un video que difundió en su cuenta de la red social X.