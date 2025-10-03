IR A
IR A

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La banda del Oeste del Conurbano bonaerense se reunió después de un extenso parate y acaba de lanzar un adelanto de lo que será su próximo disco, titulado MAQUINANIMAL, que estará disponible en 2026. La presentación en vivo será el 24 de octubre en Joseph Bar, en Merlo.

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces)

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro 'Pepo' Rotondi y Virginia 'Chiki' López (voces), Fernando 'Raspu' Barroetaveña (máquinas), Gastón 'Pochoclo' Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel 'Kato' Alzaibar (batería).

La banda P.L.A.N.T.A., oriunda de la zona oeste del Conurbano bonaerense, volvió al ruedo tras un extenso parate que duró ocho años y acaba de lanzar Criminales, un adelanto de lo que será su próximo disco, titulado MAQUINANIMAL, que estará disponible en 2026.

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.
Te puede interesar:

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

Con un sonido enérgico, combativo y lleno de groove, y una letra cargadas de conciencia social, la agrupación formada en Merlo hace más del 20 años escupe en este nuevo corte de difusión una suerte de alegato contra el daño ambiental que ocasionan los proyectos inmobiliarios que desde hace años se propagan en toda la Argentina, “desde Corrientes a la Patagonia”.

Embed - CRIMINALES

En 2017, P.L.A.N.T.A. puso en pausa su carrera en medio de la grabación de MAQUINANIMAL. "El disco nos había quedado por la mitad, sin terminar. Desde hace un añito lo retomamos y decidimos lanzar esta canción nueva, que habla de la actualidad", explican sus integrantes.

"El tema lo estrenamos en un show que hicimos en Francisco Álvarez junto a Las Manos de Filippi. Algunos de los chicos de ‘Las Manos’ se acercaron y nos dijeron que el tema estaba re bueno, que lo teníamos que sacar ahora y no esperar a lanzar un álbum", agregan los músicos.

Fue entonces que se pusieron manos a la obra con eso, grabaron el tema en su propio estudio, Amalaya, y en unos meses lo tuvieron listo para estrenarlo en todas las plataformas.

“El videoclip fue grabado con recursos sencillos: un celular. Pero con creatividad y con buen gusto”, añadieron los músicos del Oeste, que se estarán presentando el 24 de octubre en Joseph Bar, en Merlo, en un show que también servirá para homenajear a Gustavo Silvestre Paz, El Pela, percusionista de la banda, quien falleció hace unos meses.

PLANTA banda flyer

P.L.A.N.T.A. se formó en 2003 en Merlo. La banda está integrada por Pedro 'Pepo' Rotondi y Virginia 'Chiki' López (voces), Fernando 'Raspu' Barroetaveña (máquinas), Gastón 'Pochoclo' Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel 'Kato' Alzaibar (batería). Tienen dos discos editados: Dios Naturaleza (2009) y Suena (2012).

Embed
Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

Abel Pintos respaldó la educación pública.

Abel Pintos defendió la educación pública y dará un show en Ciudad Universitaria

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

Soda Stereo anunció su vuelta a la música.

Soda Stereo vuelve a la música: cómo comprar las entradas para el show

últimas noticias

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

Hace 6 minutos
play
La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

Hace 50 minutos
Milei y Macri habrían acordado cambios en el Gabinete después de octubre.

Javier Milei se reunió con Mauricio Macri, de cara las elecciones: "Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre"

Hace 1 hora
play

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

Hace 1 hora
El líder republicano habló en su red social Truth Social.

Trump habló tras la declaración de Hamás a su propuesta en Gaza: "Ellos están listos para una paz duradera"

Hace 1 hora