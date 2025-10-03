P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La banda del Oeste del Conurbano bonaerense se reunió después de un extenso parate y acaba de lanzar un adelanto de lo que será su próximo disco, titulado MAQUINANIMAL, que estará disponible en 2026. La presentación en vivo será el 24 de octubre en Joseph Bar, en Merlo.

La banda P.L.A.N.T.A. , oriunda de la zona oeste del Conurbano bonaerense, volvió al ruedo tras un extenso parate que duró ocho años y acaba de lanzar Criminales , un adelanto de lo que será su próximo disco, titulado MAQUINANIMAL , que estará disponible en 2026.

Con un sonido enérgico, combativo y lleno de groove, y una letra cargadas de conciencia social, la agrupación formada en Merlo hace más del 20 años escupe en este nuevo corte de difusión una suerte de alegato contra el daño ambiental que ocasionan los proyectos inmobiliarios que desde hace años se propagan en toda la Argentina, “desde Corrientes a la Patagonia” .

En 2017, P.L.A.N.T.A. puso en pausa su carrera en medio de la grabación de MAQUINANIMAL. "El disco nos había quedado por la mitad, sin terminar. Desde hace un añito lo retomamos y decidimos lanzar esta canción nueva, que habla de la actualidad", explican sus integrantes.

"El tema lo estrenamos en un show que hicimos en Francisco Álvarez junto a Las Manos de Filippi. Algunos de los chicos de ‘Las Manos’ se acercaron y nos dijeron que el tema estaba re bueno, que lo teníamos que sacar ahora y no esperar a lanzar un álbum", agregan los músicos.

Fue entonces que se pusieron manos a la obra con eso, grabaron el tema en su propio estudio, Amalaya, y en unos meses lo tuvieron listo para estrenarlo en todas las plataformas.

“El videoclip fue grabado con recursos sencillos: un celular. Pero con creatividad y con buen gusto”, añadieron los músicos del Oeste, que se estarán presentando el 24 de octubre en Joseph Bar, en Merlo, en un show que también servirá para homenajear a Gustavo Silvestre Paz, El Pela, percusionista de la banda, quien falleció hace unos meses.

P.L.A.N.T.A. se formó en 2003 en Merlo. La banda está integrada por Pedro 'Pepo' Rotondi y Virginia 'Chiki' López (voces), Fernando 'Raspu' Barroetaveña (máquinas), Gastón 'Pochoclo' Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel 'Kato' Alzaibar (batería). Tienen dos discos editados: Dios Naturaleza (2009) y Suena (2012).

