Rumbo a octubre, Patricia Bullrich busca cuidar a su electorado y consolidar su figura en la Ciudad

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires encabeza una campaña donde buscará cuidar al votante histórico del PRO y hacer valer sus acciones en el distrito porteño, al que mira con interés para el 2027. Las críticas a José Luis Espert y los desafíos frente a la gestión libertaria.

La ministra de Seguridad y principal candidata a senadora por La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich , se prepara para octubre entre los cuestionamientos que acumula la gestión libertaria y el desafío de consolidar su imagen en un distrito donde muchos la ven jugando en el 2027. En ese aspecto, uno de los principales objetivos es cuidar el voto del histórico electorado amarillo, un punto clave para entender las críticas públicas contra el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, a raíz de las denuncias que lo vinculan con el narcotraficante Federico Machado. Es por eso que esta mañana afirmó en declaraciones televisivas que “e l voto liberal/republicano exige respuestas”.

El caso de Espert es uno de los distintos desafíos que atraviesa el gobierno de Javier Milei de cara octubre, donde también se suman la derrota en las elecciones bonaerenses, las denuncias por corrupción y la fragilidad del modelo económico. Aunque el caso se conoció hace tiempo, volvió a tomar notoriedad en los últimos días luego de que medios como el DiarioAr y Perfil publicaran que la justicia de Estados Unidos cuenta con un documento que registra una transferencia de Machado a Espert por 200.000 dólares.

La postura del Gobierno nacional fue salir a defender al candidato. El presidente Javier Milei , al igual que Espert, habló de una “operación kirchnerista” , sin brindar definiciones concretas del caso. Sin embargo, quien no siguió ese libreto fue Bullrich, que este miércoles exigió que Espert brinde las explicaciones correspondientes. "Hace falta una explicación. Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presentó. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla", exclamó en declaraciones a la prensa. Y agregó: "Nosotros que combatimos el narco no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco. Es muy importante en este momento aclarar la situación ya".

Si bien horas más tarde intentó bajar el tono de sus dichos al plantear que “en 2019 Machado no estaba imputado”, esta mañana redobló sus críticas al cuestionar la especie de defensa que Espert intentó articular en una entrevista que brindó el miércoles por la noche en A24. “Evidentemente Espert tuvo una posición un poco cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron, cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas. A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. No es un tema de convencimiento”, sentenció.

La decisión de la ministra de salir a confrontar con Espert se entiende como un control de daños que busca cuidar a un electorado PRO que viene acumulando críticas hacia Milei: desde las denuncias de corrupción, las formas del Presidente y el ahora vínculo con el narcotráfico. Allí, uno de los desafíos es evitar la fuga de votos a listas como la de Ricardo López Murphy, a quien parte de los votantes podría elegir como una especie de llamado de atención sobre la alianza entre los amarillos y violetas.

Quienes conocen a Bullrich reconocen su acompañamiento hacia la gestión, pero puntualizan que "así como le pone el cuerpo, tampoco se calla". La funcionaria tiene experiencia en formar parte de gestiones que entraron en crisis, razón por la cual no sorprende que busque cuidar su poder electoral en el distrito porteño, donde su entorno venían registrando un respaldo de entre 38 y más de 40 puntos.

En lo que queda de octubre, la idea es profundizar las caminatas de cercanía, donde algunos indican que prefiere transitar sin compañía para probar el humor social; así como algunos viajes a distintas provincias donde sí podría aparecer junto a Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Frente a una coyuntura compleja, sus allegados se encargan de aclarar que no hay forma que no asuma como senadora. “Le gustan los desafíos nuevos. Se está preparando para su nuevo rol. Ella dijo que iba a competir y ganar para asumir, nada de eso va a cambiar”, acentúan.

Bandera blanca con Macri

Parte de la estrategia de cuidar el voto amarillo se percibe en el cambio de discurso hacia el expresidente Mauricio Macri, sobre quien viene ponderando distintas cualidades. “Macri tiene mucho para aportar, para nosotros es importante”, expresó en las últimas horas, en una frase que viene repitiendo en sus distintos contactos con los medios.

Cerca de la ministra resaltan la importancia que representa el distrito porteño, tanto para estas elecciones como para las del 2027. Algunos la ven trabajando para ser la próxima jefa de gobierno. En ese sentido, destacan que el votante del PRO, y en particular el porteño, estima su figura. “Ella representa ese votante promedio del PRO”, remarcan, al subrayar que tiene un peso propio por fuera de Macri.

Desde el entorno de Macri se mostraron sorprendidos por el cambio y, a pesar de que no confirman la posibilidad de un encuentro, comparten la importancia de que el Gobierno tome un tono moderado para volver a generar adhesión en parte de un electorado que no comparte ciertas formas y estilos de los libertarios. Bullrich mantiene contacto con dirigentes del PRO, pero por el momento no ha tenido contacto directo con Macri, cosa que no descartan de su armado. “Ella es pragmática”, enfatizan.

Los acercamientos, que se vienen desplegando de distintas partes del Gobierno, culminaron en un encuentro el fin de semana entre el presidente Javier Milei y el líder del PRO, que no mantenían contacto hace un año. “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, informó Macri en su cuenta de X.

Ante la incógnita de un posible reencuentro entre Bullrich y Macri, fuentes cercanas a la ministra hacen hincapié en la importancia que implica el contacto de Milei y Macri, y pronostican que "la idea es tener todo el espacio unificado para poder trabajar de manera colectiva, no de manera individual, siendo Patricia la candidata de una coalición”.