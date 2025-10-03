3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Universidad de Buenos Aires reconoció a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

La casa de estudios porteña entregó Doctorados Honoris Causa a León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. También fueron distinguidos los fallecidos Andrés D' Alessio, Jorge Torlasco y Julio César Strassera.

Por
Al terminar la distinción

Al terminar la distinción, proyectaron "Argentina 1985"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) entregó Doctorados Honoris Causa a los miembros del tribunal del histórico Juicio a las Juntas, que este año cumplió su 40° aniversario. En el acto que fue realizado el pasado viernes por la tarde fueron reconocidos León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

Pequeño J ingresando a la cárcel.
Te puede interesar:

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

También recibieron la distinción en carácter póstumo los fallecidos Andrés D' Alessio, Jorge Torlasco y Julio César Strassera.

El evento se realizó en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Ricardo Gelpi, rector de la UBA y encargado de entregar los Doctorados Honoris Causa, dijo que tuvo "el honor y privilegio de reconocer y homenajear a los miembros del tribunal que protagonizó uno de los hechos más trascendentales de nuestro país: el juicio a las juntas de la última dictadura cívico militar".

Gelpi destacó la importancia del reconocimiento en que se haga "en esta gran institución que es la Universidad de Buenos Aires, por cuyas aulas pasaron destacados hombres y mujeres de nuestra historia, protagonistas, hacedores de la grandeza de esta casa que supo formar ciudadanos comprometidos con la democracia, la justicia y los derechos humanos".

En la entrega de los reconocimientos también estuvieron presentes Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA; Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho; Mónica Pinto, ex decana de la Facultad de Derecho; y Santiago Mitre, director de la película "Argentina 1985", que narra la historia de cómo se construyó el juicio a las juntas militares y que significó la primera vez en la historia mundial en la que, mediante un proceso civil, se llevó al banquillo a los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

El evento finalizó con la proyección de la película "Argentina 1985".

Noticias relacionadas

La foto del rescate: el perro fue hallado sano y salvo.

Misiones: quiso rescatar a su perro, cayó 17 metros y lo salvaron los bomberos

La familia desaparecida está compuesta por Rubén José Gill (56), su esposa Norma Margarita Gallego (26), y sus cuatro hijos: María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (3).

Piden ayuda a la NASA para rastrear a una familia que desapareció hace 23 años en Entre Ríos

play

Así trasladaban a Pequeño J rumbo al penal donde seguirá detenido con prisión preventiva

El servicio se extenderá hasta la 1 de la mañana.

¿Qué estación del subte cerrará este lunes y cuál es la línea que extenderá su horario?

Thiago evoluciona favorablemente.

Daniela Celis reveló el último parte médico de Thiago Medina y emocionó a todos: "Estamos felices"

play

Prisión preventiva para Pequeño J con fines de extradición pasiva

Rating Cero

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces), Fernando Raspu Barroetaveña (máquinas), Gastón Pochoclo Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel Kato Alzaibar (batería).
play

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

últimas noticias

play

José Mayans: "A Espert hay que sacarle los fueros y permitir que trabaje la Justicia"

Hace 8 minutos
Pequeño J ingresando a la cárcel.

Se conocieron las primeras imágenes de Pequeño J en la cárcel

Hace 26 minutos
José Luis Espert seguirá siendo candidato.

José Luis Espert ratificó su candidatura: "No me bajo nada"

Hace 1 hora
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre

Hace 1 hora
Al terminar la distinción, proyectaron Argentina 1985

La Universidad de Buenos Aires reconoció a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Hace 1 hora