Una influyente revista de negocios estadounidense advirtió por la caída de la economía argentina y la imagen de Javier Milei

El semanario norteamericano Barron’s, sin embargo, planteó que todavía hay oportunidades para los inversores en la deuda del país por sus elevados rendimientos y la posible continuidad del programa económico, pese al estancamiento, la inflación y el desgaste político del libertario.

A pesar del estancamiento económico de la gestión de Javier Milei, de la inflación persistente y de la caída de su imagen a un año de las próximas elecciones presidenciales, Wall Street sigue considerando atractivos a los bonos argentinos, en buena medida debido a la fragmentación en la opocisión peronista .

Según un reporte de la prestigiosa revista financiera estadounidense Barron’s, publicada por la misma empresa editora de The Wall Street Journal, "Milei está perdiendo impulso a un año de su intento de reelección; por suerte para él y tenedores de bonos, sus oponentes peronistas están estancados en el pasado" .

El informe financiero, firmado por Craig Mellow, detalla que el programa económico oficial atraviesa una fase de enfriamiento marcada por un crecimiento estimado de tan solo entre el 2% y el 3% , concentrado casi en su totalidad en sectores primarios como la agricultura, la minería y el petróleo.

En contraste, los rubros vinculados al mercado interno y el consumo masivo registran una marcada contracción que impacta directamente en el nivel de vida de la población , al tiempo que la desaprobación de la gestión presidencial alcanza el 60%.

La publicación estadounidense señala también que la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios . Asimismo, advierte que los indicadores de pobreza mostraron un nuevo repunte tras la reducción inicial observada en los primeros dos años de gobierno, afectando a amplios sectores de la sociedad argentina.

Por qué Wall Street sigue viendo atractivos los bonos argentinos

Según el semanario, tras la rápida contención inicial de la inflación mediante una "terapia de choque", la administración desaprovechó capital político tras las legislativas. Parte de este freno se atribuyó a las controversias que rodearon a su equipo de gobierno. Bruno Binetti, investigador de Chatham House, resumió el impacto institucional y político al señalar que "el escándalo de Adorni consumió demasiado oxígeno".

A este escenario de reformas tributarias y previsionales estancadas se suma un cuadro económico complejo: la inflación anual se sostiene cerca del 30%, la pobreza volvió a subir y el crecimiento del 2% al 3% previsto para este año se concentra en minería, petróleo y agricultura, sectores con escasa generación de empleo directo. Sobre el impacto social cotidiano, Thierry Larose, gestor de deuda local en Vontobel Asset Management, describió la realidad del mercado laboral: "Los salarios reales están estancados y el desempleo está aumentando". El deterioro provocó que la desaprobación de la gestión presidencial llegue al 60%, según datos de AtlasIntel.

Sin embargo, Wall Street mantiene su interés en los títulos públicos de la Argentina. A pesar de que el bono de referencia a 2038 cayó de 83 a 74 centavos por dólar, la deuda soberana continúa resultando atractiva para los inversores por sus elevados rendimientos y por la fragmentación que exhibe la oposición. La interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof dificulta la consolidación de un proyecto alternativo. Sobre esa debilidad estructural del espacio opositor, Binetti sostuvo: "Los peronistas sienten mucha nostalgia por una edad de oro que desapareció hace más de 15 años".

Ante la perspectiva de que el peronismo siga dividido, en los mercados internacionales predomina la idea de dar continuidad al plan actual. Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management, opinó que "con la información que tenemos hoy, la continuidad es más probable que el cambio". Al comparar el contexto argentino frente a otras crisis históricas del país, Czerwonko concluyó: "Milei está proporcionando un mínimo de estabilidad en la economía por excelencia de auge y caída". Por su parte, Jeff Grills, responsable en Aegon Asset Management, remarcó que el crédito nacional "no está demasiado lejos de un punto de entrada", mientras que Larose definió el escenario como uno con perspectivas "desafiantes, pero potencialmente atractivas".