La pregunta de Baby a los suyos: "¿Por que tenemos miedo en admitir que nos equivocamos y votamos mal?" El conductor del programa nocturno de A24 se cansó de tener que justificar lo injustificable y salió con los tapones de punta a cuestionar a quienes votaron por La Libertad Avanza.







“Por que tenemos miedo en admitir que NOS EQUIVOCAMOS? Hay que hacernos cargo de que la realidad es TERRIBLE y votamos mal, que nivel de cinismo, lo de recuperar las Malvinas no se lo cree nadie, admirabas a Margaret Thatcher hermano”UN GORILA HACIENDOSE CARGO PIDAN UN DESEO https://t.co/XQaL7g9lqm — TUGO News (@TugoNews) November 19, 2026 Hay que reconocerle a Baby Etchecopar que siempre manifestó sus diferencias con Javier Milei y lo votó más porque su audiencia -mayoritariamente antiperonista- se lo exigía que por real convencimiento.

Con el correr del gobierno libertario, Baby se pasó rápidamente a la vereda de enfrente y empezó a aguijonear al oficialismo en cada emisión de su programa, acusándolos de ineptos e incompetentes.

Poniendo incómoda a su audiencia Lejos de bajar la intensidad de sus ataques, el conductor de Basta Baby puso en aprietos a sus seguidores al preguntar al aire si no es momento de reconocer el error en el voto.

“¿Por que tenemos miedo en admitir que nos equivocamos? Hay que hacernos cargo de que la realidad es terrible y votamos mal, que nivel de cinismo, lo de recuperar las Malvinas no se lo cree nadie, admirabas a Margaret Thatcher hermano”, disparó con puntería precisa y poniendo incómodos a los que los escuchaban.