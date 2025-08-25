25 de agosto de 2025 Inicio
Javier Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

La película protagonizada por Guillermo Francella vendió 1.080.000 entradas en solo 11 días y se convirtió en uno de los mejores estrenos del cine nacional. En medio del escándalo por las coimas en Andis, el Presidente compartió la noticia en sus redes sociales.

Milei celebró el éxito de Homo Argentum

Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Javier Milei reaparece en público tras el ruido de las denuncias de coimas que salpica a su hermana Karina.
En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Durante los 11 días que lleva en cartelera, el film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat vendió 1.080.000 entradas y se convirtió en la segunda película en la historia del cine argentino en alcanzar el millón de espectadores en este lapso. El primer lugar es un empate entre Relatos Salvajes y Metegol, ambas previas a la pandemia.

"La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)", afirmó en X el sábado 16 de agosto, el primer fin de semana de Homo Argentum en cartelera. "Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son", sostuvo.

"Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos. No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura", añadió Milei.

De qué trata la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella

La película Homo Argentum tiene la intención de narrar y reflejar 16 diversas facetas de la identidad argentina. Aunque cada historia es independiente, todas tienen el denominador común de la interpretación de Guillermo Francella como protagonista.

"Es una apuesta arriesgada. Es una película no convencional, tiene la particularidad de las viñetas", señaló Mariano Cohn, uno de los directores del film, en diálogo con Ámbito.

En la sinopsis oficial de la película se detalla que "cada historia es una cápsula narrativa que expone una tensión: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo".

"Lejos de querer definir lo argentino, la película se sumerge en ese imaginario incómodo que todos reconocemos, aunque preferiríamos negar. No hay redención ni moraleja: hay humor, incomodidad, ternura y una ironía tan afilada como inevitable", explican.

