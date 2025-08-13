Función privada en Olivos: Javier Milei recibió a un grupo de diputados y vieron la nueva película de Guillermo Francella Lautaro Maislin compartió detalles de la velada que el Presidente compartió con un grupo de legisladores en la quinta presidencial y pidieron empanadas mientras disfrutaban de la nueva película protagonizada por Guillermo Francella. Por







El presidente Javier Milei recibió este martes por la noche a un grupo de diputados libertarios y dialoguistas en la quinta de Olivos, donde brindó una charla sobre economía, comieron empanadas y disfrutaron de manera exclusiva de Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella que se estrena en cines este jueves.

Lautaro Maislin contó este miércoles en Duro de Domar detalles de la velada en la residencia presidencial y relató: "Fueron citados a las 20, la masterclass de Milei empezó a las 21... y cuando se hicieron las 11 de la noche, Javier Milei dijo: 'Está muy buena la película, ¿la quieren ver?'. Muchos se quedaron, otros se tuvieron que ir".

Entre quienes eligieron quedarse "la parte que más les gustó es una que cuenta la historia de una piba que está alineada con el discurso woke". "Hay cosas que pasan con las políticas de género y hay momentos en que hay falsas denuncias y esta chica que milita el feminismo, denuncia a un tipo porque le quiere sacar guita", explicó sobre un fragmento de la historia que entusiasmó a los presentes, según lo comentado por uno de los asistentes.

"Según me contaron, eso va a dar que hablar y es una de las partes que más le gustó a los diputados que creen que hay una crítica social en eso", continuó.

En ese momento, el periodista señaló: "Creo que hay sintonía con esto y el posteo que hizo Nicolás Márquez en relación a la situación de Julieta Prandi y que después tuvo que borrar rápidamente". Así se refirió a que el biógrafo del Presidente se pronunció luego de que se emitiera la condena contra Claudio Contardi, exmarido de la modelo, y puso en duda la denuncia por abuso sexual.