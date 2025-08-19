Javier Milei encabezará el lunes el acto en Junín que se había suspendido por la tormenta El Presidente liderará el evento en ese municipio bonaerense, de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre y el 26 de octubre. Estará acompañado por los principales candidatos libertarios y se espera que brinde un discurso. Por







Javier Milei encabezará un acto el lunes.

El presidente Javier Milei encabezará el lunes en Junín el acto que iba a realizarse este martes y que se postergó por el mal tiempo y la tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, en el que se mostrará junto a los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a C5N que en el evento, que se llevará a cabo el lunes a las 17:30 en el Teatro San Carlos, José Luis Espert será uno de los oradores en el Teatro San Carlos y luego se espera que Milei brinde un discurso. El diputado nacional lidera la lista libertaria de candidatos bonaerenses para los comicios legislativos nacionales.

Javier Milei presentación acto La Libertad Avanza La Libertad Avanza oficializó que Javier Milei encabezará un acto en Junín. X (@LLAenPBA) En este marco, se espera que otros postulantes también formen parte del acto, en el marco de la reanudación de la campaña encabezada por el jefe de Estado con la mira puesta en los próximos desafíos electorales del Gobierno y que pueden ser un termómetro de evaluación de la gestión del Presidente.

El evento en Junín se llevará adelante luego de que se suspendiera tras una advertencia recibida por la Casa Militar, ya que la Oficina del Presidente marcó que el mandatario "ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad" por la situación climática que se esperaba en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generó lluvias abundantes e intensas ráfagas de viento superiores a 55 km/h, lo que dificultaría el traslado del libertario.

La lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en Buenos Aires El cierre de listas en La Libertad Avanza favoreció al armado de la secretaria de la presidencia, Karina Milie, y Sebastián Pareja, el armador bonaerense que fue clave en el cierre de listas provincial. Como cabeza de lista, estará el diputado José Luis Espert y lo acompañará Karen Reichardt, mientras el tercer lugar le quedó al PRO con Diego Santilli.