Javier Milei encabezará el lunes el acto en Junín que se había suspendido por la tormenta

El Presidente liderará el evento en ese municipio bonaerense, de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre y el 26 de octubre. Estará acompañado por los principales candidatos libertarios y se espera que brinde un discurso.

Javier Milei encabezará un acto el lunes.

Javier Milei encabezará un acto el lunes.

El presidente Javier Milei encabezará el lunes en Junín el acto que iba a realizarse este martes y que se postergó por el mal tiempo y la tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, en el que se mostrará junto a los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a C5N que en el evento, que se llevará a cabo el lunes a las 17:30 en el Teatro San Carlos, José Luis Espert será uno de los oradores en el Teatro San Carlos y luego se espera que Milei brinde un discurso. El diputado nacional lidera la lista libertaria de candidatos bonaerenses para los comicios legislativos nacionales.

Javier Milei presentación acto La Libertad Avanza
La Libertad Avanza oficializ&oacute; que Javier Milei encabezar&aacute; un acto en Jun&iacute;n.

La Libertad Avanza oficializó que Javier Milei encabezará un acto en Junín.

En este marco, se espera que otros postulantes también formen parte del acto, en el marco de la reanudación de la campaña encabezada por el jefe de Estado con la mira puesta en los próximos desafíos electorales del Gobierno y que pueden ser un termómetro de evaluación de la gestión del Presidente.

El evento en Junín se llevará adelante luego de que se suspendiera tras una advertencia recibida por la Casa Militar, ya que la Oficina del Presidente marcó que el mandatario "ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad" por la situación climática que se esperaba en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generó lluvias abundantes e intensas ráfagas de viento superiores a 55 km/h, lo que dificultaría el traslado del libertario.

La lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El cierre de listas en La Libertad Avanza favoreció al armado de la secretaria de la presidencia, Karina Milie, y Sebastián Pareja, el armador bonaerense que fue clave en el cierre de listas provincial. Como cabeza de lista, estará el diputado José Luis Espert y lo acompañará Karen Reichardt, mientras el tercer lugar le quedó al PRO con Diego Santilli.

Una de las sorpresa en la lista, es el nombre de Sergio Daniel Figliuolo, conocido como Tronco y que es productor del programa de Alejandro Fantino; quien ocupará el puesto 11 de la lista de diputados.

La lista se completa con: Gladys Noemi Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda. Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.

“Es momento de decidir si construimos futuro o si volvemos al fracaso”, aseguró la cuenta en X del oficialismo para presentar la lista completa de candidatos.

La lista competirá en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Espert busca renovar su banca, mientras que el oficialismo confía en robustecer su fuerza en la Cámara baja,

