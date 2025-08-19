IR A
IR A

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

En un video que comenzó a circular en las últimas horas en TikTok se pudo ver al futbolista pegándole un cabezazo a un simpatizante de Galatasaray en medio de una discusión en un centro comercial. Así fue la reacción de la China Suárez.

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Mauro Icardi se convirtió en tendencia en las redes este martes por la noche cuando comenzó a circular un polémico video donde se lo puede ver pegándole un violento cabezazo a un hincha de Galatasaray.

El futbolista volvió a jugar en el Galatasaray el fin de semana pasado.
Te puede interesar:

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

El video, que fue subido a TikTok y rápidamente se replicó en otras redes sociales, fue grabado en un centro comercial que, se estima, se encuentra en Estambul.

En las imágenes se ve al rosarino rodeado de agentes de seguridad y acompañado por la China Suárez, quien lleva alzada a su hija Magnolia y reacciona a los gritos cuando su pareja responde de manera violenta.

Por el momento se desconoce con exactitud qué ocurrió en ese momento y qué derivó en la respuesta del delantero aunque se espera que, en las próximas horas, haya un comunicado propio o del club aclarando la situación.

Embed
@c5n

El insólito momento que vivió Icardi y la China en Turquía #C5N #MauroIcardi #LaChinaSuárez #Turquía #Pelea #Seguidores #Futbolista #incómodoMomento

♬ sonido original - c5n

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara por el gol de Mauro Icardi: "Quisieron humillarte"

El delantero de 32 años volvió a jugar en el Galatasaray de Turquía.
play

Icardi volvió a jugar en el Galatasaray y metió un gol: el romántico posteo de la China Suárez

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Hace 56 minutos
play
Maravilla metió un doblete y fue la figura del partido.

Hazaña de Racing en Avellaneda: con un gol agónico, le ganó a Peñarol por 3-1 y clasificó a los cuartos de final

Hace 1 hora
Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Hace 1 hora
play
Franco Mastantuono debutó en Real Madrid con 18 años.

Flechazo instantáneo: Los videos del histórico debut de Mastantuono en el Bernabéu

Hace 1 hora
Videos impactantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España.

Videos escalofriantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España

Hace 1 hora