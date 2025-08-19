Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado En un video que comenzó a circular en las últimas horas en TikTok se pudo ver al futbolista pegándole un cabezazo a un simpatizante de Galatasaray en medio de una discusión en un centro comercial. Así fue la reacción de la China Suárez.







Mauro Icardi se convirtió en tendencia en las redes este martes por la noche cuando comenzó a circular un polémico video donde se lo puede ver pegándole un violento cabezazo a un hincha de Galatasaray.

El video, que fue subido a TikTok y rápidamente se replicó en otras redes sociales, fue grabado en un centro comercial que, se estima, se encuentra en Estambul.

En las imágenes se ve al rosarino rodeado de agentes de seguridad y acompañado por la China Suárez, quien lleva alzada a su hija Magnolia y reacciona a los gritos cuando su pareja responde de manera violenta.

Por el momento se desconoce con exactitud qué ocurrió en ese momento y qué derivó en la respuesta del delantero aunque se espera que, en las próximas horas, haya un comunicado propio o del club aclarando la situación.