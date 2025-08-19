19 de agosto de 2025 Inicio
Polémico mensaje de una senadora: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan"

Se trata de Carmen Álvarez Rivero, quien tomó la palabra en la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y generó polémica con sus dichos.

Por
La senadora Álvarez Rivero pertenece al PRO cordobés.

La senadora nacional por el PRO cordobés Carmen Álvarez Rivero generó polémica en la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda en el Senado tras debatir el proyecto de emergencia sanitaria y expresó: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan. Ese derecho yo no lo conozco".

La cirugía fue un nuevo logro de la institución pública.
Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a dos gemelas siamesas

En el tratamiento, venido en revisión desde la Cámara de Diputados, que declara la "emergencia sanitaria por un año en la salud pediátrica y en las residencias nacionales en salud", la senadora aliada a la gestión libertaria precisó que "la crisis de la salud no es nueva, está presente en cada una de las discusiones desde que soy senadora, por supuesto que cada vez es peor y es una realidad general. Sin embargo, el debate que se debe dar acá es sobre las competencias que debe tener cada jurisdicción".

En ese mismo sentido, expresó: "A mí me da vergüenza cuando voy a los hospitales que supieron ser modelos en Córdoba. Y algunos de los ascensores no andan, porque la gestión en salud argentina deja mucho que desear. Mucho más allá de los sueldos".

Finalmente, concluyó: "La salud de las provincias, están en su mínima expresión. También debo decir que en Córdoba hay salida de alta complejidad. La frase de que la salud de alta complejidad es de competencia federal es falsa. Porque la salud es de competencia provincial".

Las declaraciones de la senadora Carmen Álvarez Rivero

Taiana aseguró que el modelo de Milei está agotado: "Solo provoca recesión y desempleo"

