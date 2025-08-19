Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

La primera temporada de En el barro se convirtió en un fenómeno en Netflix y se consolidó rápidamente en el top ten de las series más vistas, lo que generó fuertes expectativas alrededor de su continuidad.
Tras el éxito de su primera temporada, la serie de Netflix ya tiene asegurada una segunda, con incorporaciones importantes como la China Suárez y Verónica Llinás, entre otros.
Según indicaron, se prevé que la segunda entrega llegue a la plataforma durante el verano de 2026. Además, grandes nombres se sumarán al elenco: Eugenia “China” Suárez, interpretando a una prostituta VIP llamada Nicole que acaba presa, y figuras de peso como Verónica Llinás, quien asumirá el rol de villana, Victorio D’Alessandro y Charo López.
Se anticipa que queden fuera de la segunda temporada algunos rostros centrales de la primera, como Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina, aunque el panorama definitivo no está definido.
En cambio, hay quienes mantendrían o incluso ampliarán su protagonismo, como Carolina Ramírez, Lorena Vega, Camila Peralta o Gerardo Romano, con su ya icónico Antín.
En tanto, se espera que Gladys Guerra, el personaje interpretado por Ana Garibaldi, enfrente las consecuencias de su enfrentamiento final y busque resurgir tras la violencia y las traiciones dentro de La Quebrada.