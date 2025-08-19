IR A
Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

Tras el éxito de su primera temporada, la serie de Netflix ya tiene asegurada una segunda, con incorporaciones importantes como la China Suárez y Verónica Llinás, entre otros.

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
Según indicaron, se prevé que la segunda entrega llegue a la plataforma durante el verano de 2026. Además, grandes nombres se sumarán al elenco: Eugenia “China” Suárez, interpretando a una prostituta VIP llamada Nicole que acaba presa, y figuras de peso como Verónica Llinás, quien asumirá el rol de villana, Victorio D’Alessandro y Charo López.

Se anticipa que queden fuera de la segunda temporada algunos rostros centrales de la primera, como Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina, aunque el panorama definitivo no está definido.

En cambio, hay quienes mantendrían o incluso ampliarán su protagonismo, como Carolina Ramírez, Lorena Vega, Camila Peralta o Gerardo Romano, con su ya icónico Antín.

En tanto, se espera que Gladys Guerra, el personaje interpretado por Ana Garibaldi, enfrente las consecuencias de su enfrentamiento final y busque resurgir tras la violencia y las traiciones dentro de La Quebrada.

En el barro 2

