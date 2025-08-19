20 de agosto de 2025 Inicio
Videos escalofriantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España

Las autoridades confirmaron que la ola de calor extremo dejó más de 1.100 muertos en España y arrasó con una superficie récord de bosques y tierras, en medio de una crisis que alarma a toda Europa.

España ante la peor ola de calor en décadas: más de 1.100 muertes y récord de incendios forestales.
España, ante la peor ola de calor en décadas: más de 1.100 muertes y récord de incendios forestales

Las altas temperaturas, que en varias regiones superaron los 40 grados durante varios días consecutivos, impactaron de manera directa en la salud de la población y en el ecosistema del país.

En paralelo, los incendios forestales alimentados por la sequía y las altas temperaturas devastaron más de 340.000 hectáreas, superando todos los registros previos.

La magnitud del desastre obligó a evacuar a miles de familias, mientras brigadistas y voluntarios trabajan sin descanso para contener el avance de las llamas que afectan tanto a zonas rurales como a comunidades enteras.

Ola de calor en España

Los videos más impactantes de los incendios en España

