Videos escalofriantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España Las autoridades confirmaron que la ola de calor extremo dejó más de 1.100 muertos en España y arrasó con una superficie récord de bosques y tierras, en medio de una crisis que alarma a toda Europa. Por







Videos impactantes: así arrasaron los incendios miles de hectáreas en España.

España atraviesa una situación crítica a causa de una ola de calor sin precedentes que ya provocó más de 1.100 muertes y generó un récord histórico de superficie quemada por incendios forestales.

Las altas temperaturas, que en varias regiones superaron los 40 grados durante varios días consecutivos, impactaron de manera directa en la salud de la población y en el ecosistema del país.

En paralelo, los incendios forestales alimentados por la sequía y las altas temperaturas devastaron más de 340.000 hectáreas, superando todos los registros previos.

La magnitud del desastre obligó a evacuar a miles de familias, mientras brigadistas y voluntarios trabajan sin descanso para contener el avance de las llamas que afectan tanto a zonas rurales como a comunidades enteras.

Ola de calor en España Los videos más impactantes de los incendios en España Embed Media España ardiendo después de dos semanas de ola de calor y los negacionistas diciendo que la AEMET ha cambiado los colores del mapa de calor. pic.twitter.com/NcyRwMlnDb — Eduardo Rubiño (@EduardoFRub) August 12, 2025 Embed España enfrenta incendios forestales fuera de control. Vuelos privados de emergencia están lanzando agua para ayudar ante la falta de medios públicos. La ola de calor supera los 40°C en Cantabria. #Incendios #España pic.twitter.com/Cgy0LytdEq — CantabriaOnline (@CantabriaOnline) August 15, 2025 Embed DIRECTO | La Guardia Civil ayuda a varios vecinos de Hervás (Cáceres) que intentaban sofocar el fuego que llegaba a su casa derivado del incendio de Jarilla https://t.co/JjkteaayTk pic.twitter.com/s9myIXkLiL — EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2025 Embed #EN6 | Un hombre murió en un incendio forestal en la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, siendo la primera víctima mortal de los numerosos focos que afectan a #España en medio de una intensa ola de calor.



Los incendios han obligado a miles de personas a evacuar sus… pic.twitter.com/oJhsFSjcHD — El Noticiero (@elnoticiero_6) August 12, 2025