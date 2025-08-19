Carca presenta su nuevo single Lodo y anuncia un recital en La Trastienda Tras atravesar diez meses de internación, aguardando un trasplante de corazón, el reconocido músico argentino anuncia nuevo tema y la vuelta a los escenarios. Será el 16 de noviembre, en San Telmo, y las entradas ya están a la venta.







Tras el lanzamiento de su octavo álbum Carcasutra, la esperada gira y la presentación en vivo se vieron interrumpidas abruptamente: Carca debió atravesar diez meses de internación, aguardando un trasplante de corazón.

Lejos de permanecer en silencio, transformó ese tiempo de espera y recuperación en un auténtico laboratorio creativo. Junto a Panky Malissia (baterista de Julieta Venegas, quien asumió la producción) comenzaron a dar forma a nuevas composiciones: Panky desde el Estudio Primario y Carca desde la clínica donde se encontraba internado, en la que improvisó un estudio de grabación con una tablet, una guitarra y un controlador de sonido.

Poco después se sumó Tuta Torres, bajista de Babasónicos y largo compañero de ruta de Carca, quien completó una vez más el trío que consolidó este nuevo repertorio.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 23.16.49 “El tipo del tridente ya está aquí”, dice uno de los versos de Lodo. Pero, aunque “el tipo” haya estado demasiado cerca, no logró imponerse: Carca regresa más vivo que nunca. El 13 de agosto, a las 20 horas, no solamente se presentó oficialmente Lodo, primer adelanto de su próximo disco (con lanzamiento previsto para octubre de este año) sino que se habilitó la boletería de su regreso a los escenarios.

Vuelve Carca, tras casi dos años de ausencia, el jueves 6 de noviembre en La Trastienda (Balcarce 460, CABA).

Lodo llegará acompañado de un lado B excepcional: Poseído del alba, joya de Luis Alberto Spinetta en su etapa con Pescado Rabioso, reimaginada en colaboración junto a Daniel Melero —cantante, compositor, productor y amigo inseparable de Carca— en una versión intensa y atmosférica, reverberante y electrónica, nuevamente bajo la producción de Panky Malissia.