Ciclogénesis: Javier Milei suspendió su visita a Junín por la tormenta anunciada para el martes El Gobierno anunció que se decidió reprogramar la visita del mandatario debido a que "no están garantizadas las normas de seguridad".







El Gobierno anunció que se decidió suspender el viaje del presidente Javier Milei al municipio bonaerense de Junín debido al mal tiempo y a la tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. El mandatario iba a participar de un acto partidario el martes junto a los candidatos provinciales.

"A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", indicó en un comunicado la Oficina del Presidente en redes sociales.

La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de… pic.twitter.com/PvLU5kr31A — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2025 Además, detallaron que "esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h. Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones.