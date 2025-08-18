18 de agosto de 2025 Inicio
Ciclogénesis: Javier Milei suspendió su visita a Junín por la tormenta anunciada para el martes

El Gobierno anunció que se decidió reprogramar la visita del mandatario debido a que "no están garantizadas las normas de seguridad".

Por
El Gobierno anunció que se decidió suspender el viaje del presidente Javier Milei al municipio bonaerense de Junín debido al mal tiempo y a la tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. El mandatario iba a participar de un acto partidario el martes junto a los candidatos provinciales.

Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.
"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

"A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", indicó en un comunicado la Oficina del Presidente en redes sociales.

Además, detallaron que "esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h. Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones.

