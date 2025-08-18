18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

El juez federal Alberto Recondo desestimó la presentación de la madre del joven activista con autismo, al considerar que la publicación no fue un acto estatal por parte del mandatario.

Por
La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

C5N

El Juzgado Federal N° 4, a cargo de Alberto Recondo, rechazó el amparo impulsado por Marlene Florencia Spesso en representación de su hijo, Ian Moche, el niño de 12 años con autismo, contra el presidente Javier Milei. La demanda se originó por un reposteo desde la cuenta personal del mandatario en la red social X, en el que el mandatario criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta “operación kirchnerista”.

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor
Te puede interesar:

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Recondo resolvió que la publicación no constituía un acto estatal y que tampoco configuraba un agravio directo contra el niño. En su fallo sostuvo que ordenar la eliminación del posteo sería una forma de censura previa prohibida por la Constitución y por tratados internacionales.

El juez señaló que la cuenta @JMilei no es un canal oficial, sino personal, y citó jurisprudencia que ratifica que los funcionarios conservan su libertad de expresión en ese ámbito. Además, consideró que la crítica estaba dirigida al periodista y no a Moche, y que el joven, por su exposición mediática y actividad pública, debe aceptar un margen más amplio de debate.

En su resolución, Recondo subrayó que las imágenes difundidas ya eran de dominio público y que la Justicia no puede convertirse en árbitro de disputas mediáticas. También recordó que la protección reforzada de menores no puede desconocer el análisis objetivo de los hechos cuando intervienen en cuestiones de interés público.

Finalmente, impuso las costas del proceso a la madre del menor por su condición de parte vencida y reguló honorarios para los abogados intervinientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La estrategia de Economía es que “ningún peso va a la calle”,

Economía logró renovar casi $3.8 billones y profundiza el plan para "sacar pesos de la calle"

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial.

Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

confirmada la megasesion en diputados para tratar los vetos de milei y una agenda que incomoda para el gobierno

Confirmada la megasesión en Diputados para tratar los vetos de Milei y una agenda que incomoda para el Gobierno

play

Palazzo destacó la unidad del peronismo y advirtió sobre el modelo de crueldad de Javier Milei

play

Gabriel Katopodis destacó la unidad del peronismo para enfrentar a Milei: "Si no lo frenamos ahora va a ser tarde"

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Rating Cero

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

últimas noticias

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Hace 9 minutos
Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 24 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 35 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 43 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 43 minutos