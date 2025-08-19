19 de agosto de 2025 Inicio
En julio, los precios mayoristas registraron un aumento del 2,8%

El organismo oficial de estadística también informó que los precios de la construcción subieron 1,6 mensual.

Los precios mayoristas registran una suba internaual del 20

Los precios mayoristas registran una suba internaual del 20,9%.

En julio los precios mayoristas registraron un aumento del 2,8% mensual, un 20,9% interanual y un 12,3 el acumulado en los primeros 7 meses del 2025. informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Desde la consultora proyectan para los próximos meses niveles de inflación más cerca de la zona del 2%.
Inflación de agosto: el salto del dólar de julio ya pegó en las góndolas y los alimentos suben 3,1%

El incremento mensual se debe a una suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados”. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,0% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

En julio, el costo de la construcción aumentó un 1,6 mensual

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a julio de 2025 registró una suba de 1,6% respecto al mes anterior.

Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,7% en el capítulo “Mano de obra” y 1,7% en el capítulo “Gastos generales”.

En el análisis por ítem de obra para julio, respecto al mes anterior, se registran los mayores aumentos en “Ascensores” (4,7%), “Movimiento de tierra” (4,1%) e “Instalación eléctrica” (2,2%), y las menores variaciones en “Vidrios” (0,4%), “Yesería” (0,4%) y “Carpintería metálica y herrería” (0,1%).

