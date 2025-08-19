En julio los precios mayoristas registraron un aumento del 2,8% mensual, un 20,9% interanual y un 12,3 el acumulado en los primeros 7 meses del 2025. informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El organismo oficial de estadística también informó que los precios de la construcción subieron 1,6 mensual.
El incremento mensual se debe a una suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados”. Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).
Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,0% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.
Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.
El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a julio de 2025 registró una suba de 1,6% respecto al mes anterior.
Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,7% en el capítulo “Mano de obra” y 1,7% en el capítulo “Gastos generales”.
En el análisis por ítem de obra para julio, respecto al mes anterior, se registran los mayores aumentos en “Ascensores” (4,7%), “Movimiento de tierra” (4,1%) e “Instalación eléctrica” (2,2%), y las menores variaciones en “Vidrios” (0,4%), “Yesería” (0,4%) y “Carpintería metálica y herrería” (0,1%).