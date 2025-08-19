19 de agosto de 2025 Inicio
Senado: la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario

Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados y podrían ser tratadas este mismo jueves o la semana próxima en el recinto.

La oposición en el Senado logró dictaminar el proyecto que busca declarar la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Ambas iniciativas cuentan con media sanción de Diputados y podrían ser tratadas este mismo jueves o la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

La senadora Álvarez Rivero pertenece al PRO cordobés.
Durante el plenario de las comisiones de Salud, Población y Presupuesto, en el que estuvieron presentes los trabajadores del Hospital Garrahan, los senadores opositores avanzaron con la declaración de emergencia por un año.

La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias.

En caso de que los bloques opositores consigan aprobarlo, el proyecto se convertirá en ley. La Cámara de Diputados lo aprobó hace dos semanas con más de dos tercios: 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones.

Por otra parte, en el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto la oposición dictaminó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en Diputados.

El texto apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

Ambos proyectos podrían ser tratados en los próximos días en el Senado junto con los decretos del presidente Javier Milei que vetaron las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia para Bahía Blanca, en caso de que la Cámara baja los rechace en la megasesión que habrá este miércoles.

Qué dice el proyecto de ley de financiamiento universitario

La iniciativa, apoyada por el bloque de Unión por la Patria, la UCR y otras bancadas provinciales, fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI, además de que se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y fijar la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

Establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica y actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Qué dice el proyecto que declara la emergencia en el área de pediatría

El dictamen, que recibió el apoyo del kirchnerismo, la UCR, PRO y otros partidos provinciales, establece que las autoridades deberán garantizar el “acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho de mayoría.

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Dispone además que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, además de que podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones”.

“Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones”, consignó la OPC. Señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.

