El Gobierno, confiado en lograr un buen resultado en octubre: "Vamos a sacar más del 40%"

"Estamos muy confiados en la eleccion", señaló Francos sobre las comicios de octubre.

El Gobierno de Javier Milei se mostró confiado este martes en obtener un buen resultado en las elecciones legislativas nacionales de octubre. “Vamos a sacar más del 40%”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al referirse al desempeño que espera por parte del oficialismo en los comicios a celebrarse el 26 de dicho mes.

Para el funcionario, la ciudadanía va a acompañar al La Libertad Avanza en las urnas ya que "empezamos a resolver el tema macroeconómico" y pretende que el jefe de Estado tenga mayor apoyo en el Congreso para "avanzar en el resto de las transformaciones".

“Estamos muy confiados en la elección. Sentimos que avanzamos mucho, que hicimos muchos cambios, que la gente en esta elección se va a guiar por dos cosas, porque empezamos a resolver el tema macroeconómico, que nos llevaba a un desastre definitivo, y lo dimos vuelta", explicó Francos.

Guillermo Francos Guillermo Francos mostró confianza en que el Gobierno logrará un buen resultado en los comicios legislativos de octubre. Al momento de hablar de números creen que obtendrán la victoria en las urnas “con un 40% de los votos en las elecciones", e incluso se animó a aventurar: "Por ahí algunos puntos más”.

En el continuado con el análisis electoral, Francos también hizo referencia a los comicios legislativos que se llevarán a cabo en septiembre en la provincia de Buenos Aires y aprovechó para verter críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al kirchnerismo.