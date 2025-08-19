19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno, confiado en lograr un buen resultado en octubre: "Vamos a sacar más del 40%"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la ciudadanía va a acompañar al oficialismo en las urnas ya que "empezamos a resolver el tema macroeconómico" y quiere que el presidente Javier Milei tenga mayor apoyo en el Congreso para "avanzar en el resto de las transformaciones".

Por
Estamos muy confiados en la eleccion

"Estamos muy confiados en la eleccion", señaló Francos sobre las comicios de octubre. 

El Gobierno de Javier Milei se mostró confiado este martes en obtener un buen resultado en las elecciones legislativas nacionales de octubre. “Vamos a sacar más del 40%”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al referirse al desempeño que espera por parte del oficialismo en los comicios a celebrarse el 26 de dicho mes.

Te puede interesar:

Jorge Taiana: "Javier Milei es un mentiroso y odia la democracia"

Para el funcionario, la ciudadanía va a acompañar al La Libertad Avanza en las urnas ya que "empezamos a resolver el tema macroeconómico" y pretende que el jefe de Estado tenga mayor apoyo en el Congreso para "avanzar en el resto de las transformaciones".

“Estamos muy confiados en la elección. Sentimos que avanzamos mucho, que hicimos muchos cambios, que la gente en esta elección se va a guiar por dos cosas, porque empezamos a resolver el tema macroeconómico, que nos llevaba a un desastre definitivo, y lo dimos vuelta", explicó Francos.

Guillermo Francos
Guillermo Francos mostró confianza en que el Gobierno logrará un buen resultado en los comicios legislativos de octubre.

Guillermo Francos mostró confianza en que el Gobierno logrará un buen resultado en los comicios legislativos de octubre.

Al momento de hablar de números creen que obtendrán la victoria en las urnas “con un 40% de los votos en las elecciones", e incluso se animó a aventurar: "Por ahí algunos puntos más”.

En el continuado con el análisis electoral, Francos también hizo referencia a los comicios legislativos que se llevarán a cabo en septiembre en la provincia de Buenos Aires y aprovechó para verter críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al kirchnerismo.

“Es un dirigente de izquierda, casi marxista”, señaló el jefe de gabinete sobre la figura de Kicillof. Además aseguró no tener dudas que el kirchnerismo “entró en el ocaso” y que el Partido Justicialista (PJ) “se convirtió en un partido de izquierda”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

play

Ciclogénesis: Milei suspendió su visita a Junín por la tormenta anunciada para el martes

Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Jorge Taiana encabeza la lista de diputados nacionales del peronismo por la provincia de Buenos Aires.

Taiana, candidato a diputado: "Hay que reducir la distancia entre la dirigencia y la ciudadanía"

Virginia Gallardo, el Turco García y Jorge Porcel Jr son tres de los candidatos.

Vedettes, mediáticos y exdeportistas: los outsiders que se presentan como candidatos para las elecciones de octubre

Rating Cero

La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso matrimonial en agosto de 2025.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casarán: ¿qué otras parejas de famosos demoran su boda?

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix.
play

Una película sobre la dificultad de alquilar y vivir tranquilamente aunque tengas trabajo está siendo tendencia en Netflix: de cuál se trata

Una pareja en un punto de quiebre, cuando aparece una joven mujer que los llevará al extremo.
play

Tiene 6 episodios de 45 minutos y está en Netflix: no todo el mundo la puede ver

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó

La polémica defensa de Georgina Barbarossa a Gimena Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez: "¿Ustedes no creen...?"

Gil rompió el silencio.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

últimas noticias

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Hace 21 minutos
Martín Marinucci

Marinucci: "Sturzenegger habilita más peso en rutas abandonadas y pone en riesgo la vida de los argentinos"

Hace 22 minutos
Lionel Messi se había lesionado el 2 de agosto en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup. 

Alarma en la Selección argentina: Messi no se entrenó en Inter Miami previo a un duelo clave

Hace 38 minutos
La medida fue anunciada por el Banco Central.

El Banco Central simplificará la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

Hace 40 minutos
La modelo habló de la pareja de famosos y su próxima boda.

Oriana Sabatini, sobre el regalo de casamiento para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Algo para que..."

Hace 40 minutos