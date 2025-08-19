20 de agosto de 2025 Inicio
$LIBRA: la justicia de EE.UU. levantó el embargo y Hayden Davis podrá girar tokens al país

El CEO de Kelsier Ventures tenía congelados cerca de u$s280 millones de las ganancias generadas por la venta del memecoin que promocionó Javier Milei.

Hayden Davis junto a Javier Milei.

La Justicia Federal de Estados Unidos levantó este martes el embargo sobre los fondos asociados a la cripto estafa $LIBRA y de esa manera el empresario Hayden Davis podrá transferir a Argentina los cerca de 500 millones de tokens que tenía inmovilizados en su billetera.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.
Kicillof volvió a criticar a Milei: "Tiene paralizados 85 Centros de Desarrollo Infantil en la Provincia"

La jueza federal Jennifer Rochon aceptó un planteo presentado por el CEO de la firma Kelsier Ventures el pasado 1 de julio y lo autorizó a retirar 20,8 millones de activos $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto.

De esta manera, la Justicia norteamericana revierte la decisión que había dictado a fines de mayo cuando ordenó congelar cerca de u$s280 millones de las ganancias generadas por la venta de activos $LIBRA.

Si bien la cotización de los tokens es cercana a cero, al transferirlos a una billetera en la Argentina Davis podría demostrarle a la Justicia local que su intención nunca fue la de estafar a las personas que invirtieron en la “memecoin” entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones que se desencadenaron a partir del tuit del presidente Javier Milei promocionando el proyecto $LIBRA.

Se estima que la operatoria $LIBRA, por la que se investiga al mandatario argentino y a su hermana Karina Milei, habría dejado unos 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores damnificados.

La investigación penal en Argentina también implica a Davis, al empresario de Singapur Julian Peh (Kip Protocol) y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otras personas sospechadas por defraudación.

Antes de este nuevo fallo judicial a su favor, Davis ya había ofrecido a la jueza federal María Servini el giro a modo de devolución de los 100 millones de dólares que según su testimonio habría acumulado como ganancias entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de transferir esos fondos a una cuenta bancaria designada por la magistrada y por el fiscal federal Eduardo Taiano tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa.

Ahora la situación dio un giro con el fallo de la Justicia estadounidense pero resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una “reparación integral del daño”.

En un comunicado de prensa, el abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró el fallo judicial y aseguró que el mismo confirma que “este caso no tiene fundamento”.

“A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”, afirmó.

