Alerta roja: la UIA confirmó que cayeron la producción y las ventas en más del 50% de las empresas

La última encuesta de la central fabril refleja dificultades crecientes en producción, ventas y empleo, con tensiones financieras que afectan a compañías de todos los tamaños. Creció fuerte la preocupación por las importaciones y los resultados confirman la persistencia de una crisis generalizada.

La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción y empleo, justo cuando sus referentes fueron señalados por el presidente Javier Milei.

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó este miércoles que la producción y las ventas cayeron en más del 50% de las fábricas del país. El relevamiento sectorial muestra dificultades crecientes para las empresas de todos los tamaños, en un contexto de tensiones financieras y gran preocupación por el avance de las importaciones.

El Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en 36,5 puntos durante enero de este año, con un descenso de 7,5 unidades respecto al informe previo. Esta cifra representa un empeoramiento sostenido de las tareas fabriles si se compara con el valor más alto registrado hace exactamente dos años.

Respecto a la dinámica productiva, el 53,3% de las compañías consultadas señaló que su nivel de fabricación disminuyó durante el último trimestre. En cuanto a la demanda doméstica, el 54,7% de las firmas reportó mermas y solo el 13,3% registró subas en sus pedidos de mercadería interna.

"Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes", enfatizó Rapallini este miércoles en declaraciones a Infobae en Vivo. El sector cuestiona los elevados costos de producción locales que quitan competitividad frente a la apertura comercial que impulsa hoy el Poder Ejecutivo.

Sobre la situación del mercado laboral, el 22,2% de las fábricas informó reducciones efectivas en su plantilla de personal activo. La mitad aplicó despidos directos, mientras que el resto de las empresas decidió recortar turnos o implementar esquemas de suspensiones temporales por la falta de trabajo diario.

Evolución del empleo UIA Marcado descenso del empleo industrial según el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) - UIA Monitor de Desempeño Industrial (MDI) - UIA

El impacto de la apertura de importaciones y los problemas de financiamiento

La fuerte caída de la demanda interna se sostuvo como el problema principal del sector para el 46,1% de las empresas industriales argentinas. Además, la preocupación por la competencia contra productos importados pasó de niveles nulos a representar el 19,4%, por el ingreso de bienes importados bajo un contexto de apreciación del peso.

El estudio indicó que el 45,6% de las firmas tuvo problemas para afrontar los pagos de salarios, proveedores o servicios públicos. Ante esta falta de liquidez, muchas compañías debieron recurrir a nuevas deudas de corto plazo o enfrentar mayores costos financieros por los intereses de los atrasos acumulados, situación similar a la que viven las familias argentinas.