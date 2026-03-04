5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta roja: la UIA confirmó que cayeron la producción y las ventas en más del 50% de las empresas

La última encuesta de la central fabril refleja dificultades crecientes en producción, ventas y empleo, con tensiones financieras que afectan a compañías de todos los tamaños. Creció fuerte la preocupación por las importaciones y los resultados confirman la persistencia de una crisis generalizada.

Por
La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción y empleo

La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción y empleo, justo cuando sus referentes fueron señalados por el presidente Javier Milei. 

Los Andes

La Unión Industrial Argentina (UIA) informó este miércoles que la producción y las ventas cayeron en más del 50% de las fábricas del país. El relevamiento sectorial muestra dificultades crecientes para las empresas de todos los tamaños, en un contexto de tensiones financieras y gran preocupación por el avance de las importaciones.

En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. 
Te puede interesar:

Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave

El Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en 36,5 puntos durante enero de este año, con un descenso de 7,5 unidades respecto al informe previo. Esta cifra representa un empeoramiento sostenido de las tareas fabriles si se compara con el valor más alto registrado hace exactamente dos años.

Evolución de la producción UIA
La producción industrial se desplomó. Monitor de Desempeño Industrial (MDI) - UIA.

La producción industrial se desplomó. Monitor de Desempeño Industrial (MDI) - UIA.

Respecto a la dinámica productiva, el 53,3% de las compañías consultadas señaló que su nivel de fabricación disminuyó durante el último trimestre. En cuanto a la demanda doméstica, el 54,7% de las firmas reportó mermas y solo el 13,3% registró subas en sus pedidos de mercadería interna.

"Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes", enfatizó Rapallini este miércoles en declaraciones a Infobae en Vivo. El sector cuestiona los elevados costos de producción locales que quitan competitividad frente a la apertura comercial que impulsa hoy el Poder Ejecutivo.

Sobre la situación del mercado laboral, el 22,2% de las fábricas informó reducciones efectivas en su plantilla de personal activo. La mitad aplicó despidos directos, mientras que el resto de las empresas decidió recortar turnos o implementar esquemas de suspensiones temporales por la falta de trabajo diario.

Evolución del empleo UIA
Marcado descenso del empleo industrial según el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) - UIA

Marcado descenso del empleo industrial según el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) - UIA

El impacto de la apertura de importaciones y los problemas de financiamiento

La fuerte caída de la demanda interna se sostuvo como el problema principal del sector para el 46,1% de las empresas industriales argentinas. Además, la preocupación por la competencia contra productos importados pasó de niveles nulos a representar el 19,4%, por el ingreso de bienes importados bajo un contexto de apreciación del peso.

El estudio indicó que el 45,6% de las firmas tuvo problemas para afrontar los pagos de salarios, proveedores o servicios públicos. Ante esta falta de liquidez, muchas compañías debieron recurrir a nuevas deudas de corto plazo o enfrentar mayores costos financieros por los intereses de los atrasos acumulados, situación similar a la que viven las familias argentinas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de Marcos Galperín.

Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

Acto por los 30 años del atentado a la AMIA, en donde fueron asesinadas 85 personas.

Atentado a la AMIA: la Fiscalía pidió la captura internacional de la mano derecha de Ali Khamenei

El presidente Javier Milei participó de un evento de Visa, en el contexto de su adquisición de diferentes plataformas de pago virtual.
play

Javier Milei lanzó un desafío a los empresarios: "Quienes inviertan hoy serán pioneros en este cambio de época"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

Este encantador pueblo de tan solo 1.200 habitantes fue fundado por inmigrantes a principios del siglo XX.

Turismo en Argentina: el pueblo chico con ritmo pausado para descansar un fin de semana

Rating Cero

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.
play

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

últimas noticias

En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. 

Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave

Hace 28 minutos
Además, hay más de 6.000 personas heridas por la guerra en Medio Oriente.

Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

Hace 36 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Quini 6: un apostador ganó más de $700 millones en La Segunda

Hace 47 minutos
La industria automotriz afronta un 2026 desafiante.

La producción automotriz cayó 30,1% interanual en febrero y encadena siete meses de retroceso

Hace 55 minutos
Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

Hace 1 hora