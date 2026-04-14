AmCham Summit 2026: el Gobierno defendió el rumbo económico ante empresarios pese a la suba de la inflación

El presidente Javier Milei, y el ministro de Economía Luis Caputo, fueron los principales expositores del evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Ciudad de Buenos Aires. El optimismo del círculo rojo oscilante entre el desafío de pasar de la estabilidad al desarrollo.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) llevó a cabo este martes la edición 2026 del Summit donde el círculo rojo se congregó en el centro de Convenciones de Buenos Aires para escuchar, entre otros, las palabras del presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien volvió a defender el plan económico del Gobierno y aseguró que "los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas".

Javier Milei cuestionó al círculo rojo y consideró que "aceptar más inflación" para crecer "es una basura"

El tradicional evento empresarial tuvo un particularidad: horas antes que el jefe de Estado suba al escenario, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informaba que la inflación correspondiente al mes de marzo era del 3,4% y alcanzaba el onceavo mes sin descenso.

El dato ya había sido adelantado a comienzos de semana por el titular del Palacio de Hacienda en la Bolsa de Comercio de Córdoba, aunque lejos estuvo de pasar desapercibido entre los empresarios que arribaron desde temprano al recinto porteño para escuchar, en un primer momento, al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, previo discurso de apertura de la titular de AmCham, Mariana Schoua.

"El desarrollo es, en definitiva, una construcción colectiva. Requiere un Estado que ordene, que garantice reglas claras y que impulse las reformas necesarias . Y necesita de un sector privado que invierta, innove, sea eficiente y asuma el desafío de ser protagonista. Argentina no puede desarrollarse de espaldas al mundo. Necesita integrarse, ampliar mercados y participar activamente en las cadenas globales de valor", señaló en un primer momento la presidenta de AmCham.

De esta manera, analizó "en el proceso, la relación con Estados Unidos es estratégica. Como socio comercial, como inversor y como aliado en innovación, tecnología y energía, fortalecer ese vínculo implica acelerar nuestras oportunidades de desarrollo".

Luis Caputo - AmCham 2026 11-4-26 Luis Caputo fue el primer funcionario del Gobierno Nacional en exponer en AmCham Summit 2026. Prensa AmCham

Por su parte, Luis Caputo comenzó su intervención explicando que la desinflación registrada hasta el año pasado se vio interrumpida por el proceso previo a las elecciones legislativas, donde hubo una dolarización masiva y una caída de la demanda de dinero.

En ese sentido, remarcó que “la inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, y señaló que ese escenario “generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”.

Pese a destacar el plan económico y reconocer que el rumbo de gestión es el correcto, el CEO de JP Morgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, puso reparos al pronóstico del Gobierno en una entrevista con C5N: "Yo no puedo decir si los próximos 18 meses van a ser los mejores de Argentina".

Además, recordó que "la inflación empezó a levantar a finales del año pasado como consecuencia de todo lo que pasó en septiembre y octubre", pronosticó que "habrá sintonía fina de parte del Gobierno" y explicó que "la Argentina todavía está en un proceso de estabilización”.

Los discursos políticos fueron escuchados por empresarios del círculo rojo, que durante los pequeños espacios de intercambios de Amcham Summit 2026 confesaron - café de por medio - que "sin lugar a dudas el camino del Gobierno es el correcto, lo que pasa es que hay muchos factores de la macro que fueron acomodados y no llegan a ser visibles en la micro".

De la misma manera, un representante del sector metalúrgico, antes del discurso presidencial, marcó un apoyo, pero con pedidos."Necesitamos algo que venimos pidiendo hace años: bajar impuestos. Entendemos lo que dijo Caputo y estamos ansiosos por las palabras del Presidente. Estamos como oscilando entre cierta estabilidad y el desarrollo que no llega a lo esperado".

De todas maneras, la jornada donde el centro de atención era el llamado a inversiones al sector empresarial estuvo teñido por la coyuntura política. Javier Milei volvió a darle un nuevo respaldo y apoyo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en escándalos y denuncias de presunto enriquecimiento ilícito, al integrarlo en la comitiva oficial que arribó al Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La inflación, fue el tema candente pasadas las 16. Unos minutos antes, la senadora de la Libertad Avanza y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, explicó a C5N que "nos importa bajar la inflación, pero hay condiciones internacionales que nos juegan en contra".

Embed Patricia Bullrich en AmCham 2026: "Nos importa bajar la inflación, pero hay condiciones internacionales que nos juegan en contra". pic.twitter.com/nZwj98JMEq — Dani Olmedo (@daniolmedo_ok) April 14, 2026

Durante su exposición arriba del escenario, la legisladora desafió a los empresarios al señalar: "Saquen los dólares de los colchones e inviertan en la Argentina". A su vez, llamó al sector privado a poner en práctica las reformas aprobadas en el Congreso y a animarse a invertir en el país.

Así lo expresó durante el primer debate legislativo de la jornada junto a su par radical Eduardo Vischi, en torno el rol del Congreso de la Nación como generador y facilitador de oportunidades para el desarrollo económico de la Argentina.

Asimismo, abordó el segundo tema importante que es garantizar la previsibilidad en las inversiones a largo plazo: "El Congreso se encargará de sacar adelante una ley que lleva más de 30 años de atraso y es el acuerdo de patentes Y como tercer punto, el acuerdo con Estados Unidos permitirá que 1643 productos puedan ser comercializados entre ambos países. Los acuerdos bilaterales comerciales le dan la seguridad jurídica necesaria para la durabilidad en el tiempo".

Javier Milei volvió a pedir paciencia por la inflación: "No vamos a ir en contra de la teoría económica”

“Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa”, afirmó el Presidente minutos después de las 18, para dar comienzo a su discurso en AmCham. “El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, remarcó, previo a señalar que su intervención iba a estar enfocada en el IPF dado a conocer por el Indec.

En esa linea, intentó justificar el dato, defender su política de Estado y aventurar: “Estamos convencidos de que hacia adelante la inflación va a bajar. La Argentina tuvo que enfrentar dos shocks descomunales”.

“La oposición pasó varios medes intentando romper el equilibrio fiscal. Pero no lo lograron”, apuntó Milei. “Argentina no solo no voló por los aires, sino que además recibimos un fuerte respaldo en las urnas”, celebró el Presidente.

En este marco, insistió en "tener paciencia" porque "cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”. "Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo a la herramienta que permitirá bajar la inflación en los próximos meses.

milei adorni (2) El abrazo entre Javier Milei a Manuel Adorni en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Está claro el efecto de Educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, anticipó Milei.

Sobre el final de su discurso, y tras confirmar que "la motosierra no va parar", el Presidente remarcó ante el círculo rojo que no modificará su plan de gobierno y, de cara a los comicios de 2027, si llegara a perder no tendrá problema en volver a su actividad privada.

"Nos acompañen o no nos acompañen vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Si no nos acompañan nos volvemos a casa, no pasa nada, todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente", finalizó el jefe de Estado.

Horacio Rosatti pidió el "acatamiento obligatorio" de los fallos de la Corte Suprema para dar previsibilidad a las inversiones

Durante su intervención en el evento, donde habló sobre la importancia de la institucionalidad "como pilar de desarrollo", el juez de la Corte Suprema destacó la importancia del "acatamiento obligatorio" de los fallos, especialmente en temas de competencias, para dar "previsibilidad a las inversiones" en el país.

En esa línea, destacó que la Corte Suprema analiza casos de competencia entre municipios, provincias y la Nación, con un rol intervencionista y que resuelve alrededor de 15 mil causas por año. "Hay un requerimiento muy superior y muchas de estas cuestiones están vinculadas a la seguridad jurídica y a las inversiones", remarcó.

Horacio Rosatti Amcham Summit 2026 El juez de la Corte Suprema expuso en AmCham 2026. Captura TV

"Una inversión se puede concretar o malograr no solamente por la interpretación de un tratado bilateral, sino también por cláusulas medioambientales, tasas municipales o una ley que ponga en juego qué jurisdicción debe intervenir en casos de conflicto", remarcó el magistrado durante la cumbre de negocios con empresas de Estados Unidos.

Jorge Macri, en el Amcham Summit 2026: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va bien"

En el marco del AmCham Summit, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expuso su visión sobre el rol de la Ciudad de Buenos Aires en el escenario global y defendió la necesidad de profundizar la inserción internacional del país, con eje en la inversión, el talento y la estabilidad económica: "Si a la Ciudad le va bien, al país le va aun mejor".

“Cada edición de este encuentro sirve para intercambiar miradas sobre el país y, en nuestro caso, sobre la ciudad que estamos construyendo”, señaló al inicio de su intervención, donde remarcó que “la vida, la libertad y la propiedad privada son valores fundamentales y comunes” que deben guiar el desarrollo.

jorge macri amcham 2026 Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones, Macri consideró que la Argentina no puede permanecer al margen. “Estar ubicados en esta parte del mundo, a muchos kilómetros de esos escenarios, no nos vuelve ajenos. Al contrario, nos desafía a tomar conciencia del rol que nos toca jugar”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “el mundo hoy nos está mirando” y definió al país como “una tierra de paz y oportunidades” que debe estar “a la altura de ese desafío”.

También destacó la importancia del vínculo con Estados Unidos: “El vínculo afianzado nos posiciona junto a los socios correctos. Esa integración y apertura internacional es el marco en el cual la Argentina puede construir su propio camino con identidad propia”.