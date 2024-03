Alfredo Cornejo se reunió con Guillermo Francos y apoyó el mega DNU de Javier Milei

Guillermo Francos tuit Cornejo La publicación de Guillermo Francos. X

De esta manera, en lo que fue uno de los puntos de la reunión, el ministro del Interior dialogó con el gobernador sobre el proyecto de Ley Ómnibus, después de su caída en la Cámara de Diputados en lo que significó un fracaso para la administración de La Libertad Avanza.

También, con respecto al DNU, Cornejo manifestó su apoyo al decreto en la previa a la sesión especial en el Senado convocada para este jueves a las 11 por la vicepresidenta Victoria Villarruel para tratar su contenido. Así, finalmente será tratado en la Cámara Alta donde el oficialismo no tiene los votos necesarios para no cuenta con los votos necesarios para votar a favor del DNU y los bloques opositores no estarían dispuestos a acompañar su aprobación.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, advirtió que el Gobierno "tiene que alcanzar resultados económicos rápido", en medio del fuerte ajuste a la población y de los aumentos sostenidos de precios.

Durante el evento AmCham Summit, que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, Cornejo apuntó hacia la aptitud del gobierno de Javier Milei con respecto a los gastos del sector público. "Todavía no ha demostrado tener una gran capacidad de gestión para meter mano adentro del gasto público y no sólo licuarlo", expresó.

En tanto, en medio de la guerra con los gobernadores y después de la reunión del viernes en la Casa Rosada, le aconsejó al Gobierno no profundizar "ese discurso de campaña de la casta contra el resto" debido a que se "requieren altos niveles de consensos" para realizar reformas en el país.

También, el gobernador mendocino remarcó el rol del Congreso: "Creo que logra mayorías en el Senado y en Diputados si encara solventemente esa negociación para estas reformas estructurales". En esta línea, afirmó que "la mayoría del radicalismo está para votar el capítulo laboral" de la reforma que busca el líder de La Libertad Avanza.