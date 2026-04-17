Axel Kicillof: "Javier Milei en cada fracaso dice que entramos en una nueva etapa"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que máximo mandatario argentino "cambia de teoría como de campera". El dirigente dialogó desde España, donde participa de la Movilización Progresista Mundial, que fue convocada por el presidente Pedro Sánchez.

En el marco de su viaje a España, donde participa de la Movilización Progresista Mundial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al gobierno de Javier Milei y consideró que "en cada fracaso dice que entramos en una nueva etapa, donde viene a hacer lo que siempre dijo que no hay que hacer y lo contrario a lo que venía haciendo”.

En diálogo con Mañana Sylvestre en Radio 10 aseguró que el mandatario “cambia de teoría como campera” . Además, recordó que el Presidente decía que “los precios no se deberían mover aún con un shock externo en los precios de los combustibles”, pero que en la actualidad, el Gobierno relaciona el aumento de precios con la guerra del Medio Oriente.

El gobernador aseguró que los funcionarios le consultan sobre las soluciones del país antes las políticas de Milei: “ Las preguntas eran cómo puede hacer que crezca la economía que no tiene consumo donde la producción extranjera está negativa , donde los salarios no suben, donde la inversión pública se detuvo completamente… es lo contrario a lo que buscan los gobiernos en general”.

También manifestó que durante la cena del jueves se reunió con representantes importantes, incluso con Pedro Sánchez: "Primero preguntaban por la propaganda de Milei con el régimen que es un éxito, que estabilizó la macro, que todo anda mejor... pero esa galletita no se la come más nadie ".

En cuanto a las actitudes del mandatario consideró que son “peligrosas” y las comparó con las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “ El desprecio, el maltrato, el insulto da mucha vergüenza. (Ambos mandatarios) Están rompiendo algo que tiene que ver con las reglas mínimas, la decencia, porque ¿quién es Milei para insultar al presidente elegido por el pueblo español? Eso mismo que ahora ocurrió con el Papa que hizo Trump, lo hizo Milei con Francisco”.

“Hay oportunidades, pero también hay peligros, hay lógica de ver acuerdos ventajosos, todo lo que Milei se niega a hacer por sus anteojeras ideológicas, nos ha metido en conflictos, en guerras. Acá (en España) me preguntaban ¿qué se siente estar entre las listas de los enemigos de Irán cuando no tienen nada que ver?”, agregó.

En el marco de la gira por España, Kicillof contó: “Después me voy a reunir con Petro y voy a exponer sobre la relación entre Latinoamérica y Unión Europea, voy a participar en una cena de noche. Ayer hablábamos de la posibilidad de participar en las discusiones de una perspectiva de desarrollo, de derechos, de los pueblos, de los trabajadores que necesitan un estado presente”.

La Movilización Progresista Mundial es una cumbre global que reunirá a dirigentes políticos, organizaciones y referentes globales en defensa de la paz y la democracia, en un claro contraste a lo que representan las derechas del mundo. El evento se llevará a cabo viernes y sábado, contará con la presencia de líderes internacionales como el presidente de España, Pedro Sánchez; el de Brasil, Lula De Silva; de México, Claudia Scheinbaum; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Colombia, Gustavo Petro, entre otros. El Gobernador viajó acompañado del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey.

Axel Kicillof habló con Gustavo Sylvestre en Radio 10