17 de abril de 2026 Inicio
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La reaparición de Manuel Adorni en redes sociales: ironías en medio del escándalo por las denuncias

El jefe de Gabinete salió a responder diversos comentarios de usuarios, en medio de la causa por irregularidades en la compra de propiedades y presunto enriquecimiento ilícito. "Fake. Fin", aseguró.

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Manuel Adorni. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció y levantó el perfil en redes sociales en medio de la causa por irregularidades en la compra de propiedades y la investigación de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. En las distintas plataformas, el funcionario salió a responder, con ironía, diversos comentarios de usuarios. También se refirió a los dichos del biógrafo de Javier Milei, quien le había pedido la renuncia y lo definió como un "muerto político".

Manuel Adorni convocó a una reunión de la mesa política.
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"Contestó algunos tuits de usuarios y también tuvo algunos posteos en Instagram que de alguna manera se burla de las acusaciones en su contra", informó la periodista de C5N Gabriela Pepe en el programa Mañanas Argentinas.

Entre las publicaciones que respondió Adorni, que el jueves volvió a mostrarse públicamente con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una actividad de Vaca Muerta en Neuquén, un usuarios lo acusaba con ironía de cambiar las lámparas incandescentes por las led y le pregunta si "¿podrías desmentir esta acusación gravísima?". "Lo hice pero antes de asumir", señaló el funcionario.

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En otro de los posteos, Adorni volvió a mostrar irónico a una advertencia donde afirmaba que pagaba el paquete premium de una plataforma de pedidos: "No lo pago porque descubrí que tarda lo mismo. Fin".

A los pocos minutos, el jefe de Gabinete cruzó al biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez. Lo hizo al replicar un posteo de X de Clarín sobre la entrevista que brindó a TN, donde había vuelto a criticar la figura de Adorni. Solo atinó a responder con dos signos de preguntas la publicación, sin agregar ninguna palabra.

Nuevo respaldo de Karina Milei a Manuel Adorni en Vaca Muerta en medio del escándalo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Neuquén junto a Manuel Adorni, para volver a respaldar al jefe de Gabinete en medio de las denuncias contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio.

Karina Milei encabezó una actividad junto a Adorni relacionada con Vaca Muerta, con autoridades de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF). La visita, que se llevó adelante en un polo de producción hidrocarburífera, se enmarcó en las políticas energéticas del Gobierno.

Karina Milei y Manuel Adorni
Adorni en Neuqu&eacute;n junto a Karina Milei.&nbsp;

Adorni en Neuquén junto a Karina Milei.

La funcionaria de la administración de La Libertad Avanza también había respaldado al ministro coordinador el lunes, cuando recorrieron las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

En tal sentido, la hermana del presidente Javier Milei había publicado una foto en la red social X en la que se la observa con el jefe de Gabinete, en el marco de su respaldo. "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", expresó.

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