La Iglesia le hará un homenaje al papa Francisco a un año de su muerte: Javier Milei no estará presente La misma se celebrará el próximo martes 21 de abril en la Basílica de Luján con la presencia de los tres poderes del Estado. La vicepresidenta Victoria Villarruel estará presente junto a otros miembros del Gobierno, mientras que el máximo mandatario viajará a Israel. Por + Seguir en







Milei no estará presente en el homenaje al papa Francisco.

A un año de la muerte del papa Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizó un acto central el martes 21 en la ciudad bonaerense de Luján con una misa en el interior del santuario de la Virgen, en la cual estarán presentes la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre otros miembros del gabinete. Javier Milei estará ausente por su viaje a Israel.

La celebración será presidida por el presidente del CEA, monseñor Marcelo Colombo, y concelebrada por los obispos y sacerdotes de todo el país. La misma será transmitida por las redes sociales y por el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján y luego habrá una oración interreligiosa.

“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, escribió el Episcopado argentino para invitar a la celebración de la misa.

Javier Milei iglesia Del plano político, aparte de la vicepresidenta, estarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Martín Menem y la totalidad del Gabinete nacional. También fueron invitados los gobernadores de todo el país, por lo que se anticipa una concurrencia federal superior.

El ausente será Javier Milei porque ya tiene previsto viajar a Israel por el Día de la Independencia y avanzar con la agenda bilateral. De este modo, no solo Villarruel será la política más destacada en el lugar, sino que también estará a cargo del Ejecutivo nacional tras el viaje del Presidente.