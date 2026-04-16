Manuel Adorni convocó a la mesa política para mostrar unidad por el escándalo y definir la agenda legislativa

El jefe de Gabinete citó a una reunión en la Casa Rosada, con el objetivo de dar una imagen de cohesión interna ante las denuncias por enriquecimiento ilícito y dialogar sobre los proyectos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó a una nueva reunión del Gobierno para este viernes a las 11 en la Casa Rosada , con el objetivo de mostrar unidad ante las denuncias por enriquecimiento ilícito que enfrenta el ministro coordinador y definir la estrategia en el Congreso, de cara a los debates por los proyectos.

El principal eje del encuentro será discutir el plan del Gobierno para avanzar en sus próximas iniciativas en el Congreso, ya que la administración libertaria apunta a presentar una reforma política que incluya la eliminación de las PASO, la modificación del Código Penal y una nueva ley de desalojos.

En tanto, también servirá como gesto de apoyo político hacia Adorni y dar una imagen de cohesión interna, luego de las denuncias contra el jefe de Gabinete por supuesto enriquecimiento ilícito por las cuales enfrenta un mar de dudas en torno a su patrimonio.

Según consignó Ámbito, se estima que el ministro del Interior, Diego Santilli ; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt ; y el asesor Eduardo Menem formarán parte del encuentro.

El foco de la investigación judicial está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500 , en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cua Golf Club , en Exaltación de la Cruz. De acuerdo al expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por u$s230.000, con un crédito hipotecario de u$s200.000 otorgado por las vendedoras , Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la vivienda en el country fue escriturada ese mismo mes a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía también busca determinar el vínculo entre la escribana y el funcionario, en particular por las visitas que la profesional realizó a la Casa Rosada durante el período en que se concretaron las operaciones.

En tanto, en el expediente figura una hipoteca previa por u$s100.000 vinculada a la compra de una propiedad en Parque Chacabuco, con la participación de otros prestamistas. Además, el ministro coordinador también quedó bajo la mira de la Justicia después de que el fiscal Gerardo Pollicita recibiera información sobre un viaje en primera clase a las playas de Aruba en diciembre de 2024.

El nuevo respaldo de Karina Milei a Manuel Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Neuquén junto a Manuel Adorni, para volver a respaldar al jefe de Gabinete en medio de las denuncias contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio.

Karina Milei encabezó una actividad junto a Adorni relacionada con Vaca Muerta, con autoridades de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF). La visita, que se llevó adelante en un polo de producción hidrocarburífera, se enmarcó en las políticas energéticas del Gobierno.

La funcionaria de la administración de La Libertad Avanza también había respaldado al ministro coordinador el lunes, cuando recorrieron las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.