Pasta fresca y café de especialidad: una nueva parada en Colegiales Pastificio Centrale Biasatti es el nuevo espacio de la casa de pastas premium, que combina fábrica, cafetería y pastelería en un mismo sitio, para consumir en el salón o para llevar. Por + Seguir en







Pastas frescas elaboradas a la vista, café de especialidad y una pastelería que dialoga con la tradición europea.

La cocina italiana encuentra en Pastificio Centrale Biasatti nuevas formas de expresión. Pastas frescas elaboradas a la vista, café de especialidad y una pastelería que dialoga con la tradición europea forman parte de esta escena donde conviven producción artesanal y consumo cotidiano. Con excepción de las pastas, que sólo están disponibles para llevar, el resto de la producción puede consumirse en el local o llevarse.

El proyecto está encabezado por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, quienes decidieron concentrar allí la producción de sus pastas artesanales. La propuesta apunta a mantener un estándar de calidad alto, desde la selección de materias primas hasta los procesos de elaboración, con equipamiento profesional traído desde Europa que optimiza cada etapa del trabajo.

biasatti colegailes 3 El local funciona como una suerte de cocina central donde se elaboran y exhiben los productos. Con una estética moderna en tonos blanco y negro y amplios ventanales, el espacio permite observar parte del proceso de producción mientras en estantes y mostradores se despliega una selección de ingredientes italianos, aceites de oliva, quesos y vinos de bodegas boutique nacionales.

Qué se puede pedir en Biasatti Colegiales La estrella del lugar son las pastas frescas, disponibles para llevar y preparadas con recetas que combinan tradición y creatividad. Entre las opciones destacan los ravioles de cordero braseado o de osobuco con espinaca, los sorrentinos rellenos de jamón natural, cuartirolo y mozzarella, los canneloni de ricotta con castañas de cajú y pecorino, además de clásicos como pappardelle al huevo, fusilli o spaghetti, acompañados por diferentes salsas.

A la carta se suman algunos de los postres italianos más reconocidos, como tiramisú, cannoli o panna cotta, preparados con la misma impronta artesanal que caracteriza a la marca.

biasatti colegiales 89 Otra de las novedades del espacio es su café de especialidad, elaborado con granos de la firma Puerto Blest Coffee Roasters provenientes de Guatemala, con notas de durazno y almendras. La carta incluye ristretto, espresso, americano, latte, iced coffee o affogato, acompañados por biscotti y diferentes opciones dulces. La propuesta de Pastificio Centrale Biasatti se completa con pastelería para desayunos y meriendas —cookies, croissants, cannoli sicilianos o sfogliatellas—, además de sándwiches de focaccia artesanal y una línea de gelato de elaboración propia, preparado con maquinaria italiana en sabores como pistacchio, crema americana con caramelo o chocolate con avellanas caramelizadas. Así, el Pastificio Centrale resume el espíritu de Biasatti: cocina italiana contemporánea, producto cuidado y un formato pensado tanto para la pausa del café como para llevar a casa. Biasatti Colegiales Donde queda Biasatti Colegiales Se encuentran en Avenida Jorge Newbery 3202, Colegiales.