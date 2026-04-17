17 de abril de 2026 Inicio
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Pasta fresca y café de especialidad: una nueva parada en Colegiales

Pastificio Centrale Biasatti es el nuevo espacio de la casa de pastas premium, que combina fábrica, cafetería y pastelería en un mismo sitio, para consumir en el salón o para llevar.

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Pastas frescas elaboradas a la vista

Pastas frescas elaboradas a la vista, café de especialidad y una pastelería que dialoga con la tradición europea.

La cocina italiana encuentra en Pastificio Centrale Biasatti nuevas formas de expresión. Pastas frescas elaboradas a la vista, café de especialidad y una pastelería que dialoga con la tradición europea forman parte de esta escena donde conviven producción artesanal y consumo cotidiano. Con excepción de las pastas, que sólo están disponibles para llevar, el resto de la producción puede consumirse en el local o llevarse.

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El proyecto está encabezado por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, quienes decidieron concentrar allí la producción de sus pastas artesanales. La propuesta apunta a mantener un estándar de calidad alto, desde la selección de materias primas hasta los procesos de elaboración, con equipamiento profesional traído desde Europa que optimiza cada etapa del trabajo.

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El local funciona como una suerte de cocina central donde se elaboran y exhiben los productos. Con una estética moderna en tonos blanco y negro y amplios ventanales, el espacio permite observar parte del proceso de producción mientras en estantes y mostradores se despliega una selección de ingredientes italianos, aceites de oliva, quesos y vinos de bodegas boutique nacionales.

Qué se puede pedir en Biasatti Colegiales

La estrella del lugar son las pastas frescas, disponibles para llevar y preparadas con recetas que combinan tradición y creatividad. Entre las opciones destacan los ravioles de cordero braseado o de osobuco con espinaca, los sorrentinos rellenos de jamón natural, cuartirolo y mozzarella, los canneloni de ricotta con castañas de cajú y pecorino, además de clásicos como pappardelle al huevo, fusilli o spaghetti, acompañados por diferentes salsas.

A la carta se suman algunos de los postres italianos más reconocidos, como tiramisú, cannoli o panna cotta, preparados con la misma impronta artesanal que caracteriza a la marca.

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Otra de las novedades del espacio es su café de especialidad, elaborado con granos de la firma Puerto Blest Coffee Roasters provenientes de Guatemala, con notas de durazno y almendras. La carta incluye ristretto, espresso, americano, latte, iced coffee o affogato, acompañados por biscotti y diferentes opciones dulces.

La propuesta de Pastificio Centrale Biasatti se completa con pastelería para desayunos y meriendas —cookies, croissants, cannoli sicilianos o sfogliatellas—, además de sándwiches de focaccia artesanal y una línea de gelato de elaboración propia, preparado con maquinaria italiana en sabores como pistacchio, crema americana con caramelo o chocolate con avellanas caramelizadas. Así, el Pastificio Centrale resume el espíritu de Biasatti: cocina italiana contemporánea, producto cuidado y un formato pensado tanto para la pausa del café como para llevar a casa.

Biasatti Colegiales

Donde queda Biasatti Colegiales

Se encuentran en Avenida Jorge Newbery 3202, Colegiales.

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