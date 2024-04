Javier Milei cruzó a Cristina Kirchner y defendió su plan económico: "La recuperación ya empezó"

"Respecto a otros de sus discursos, el de ayer ha sido muy pobre. Siempre había un modelo, alguna estructura formal más clara; este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema. Es de una pobreza intelectual notoria. Verdaderamente me sorprendió", señaló Milei este domingo.

Agregó que "lo único que hizo" Cristina fueron "críticas", de las cuales "podemos inferir que sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina", y consideró que reapareció en público porque dentro de Unión por la Patria "están nerviosos" ante la recuperación económica que está logrando su Gobierno.

"Cada día es más notable el modo en que va bajando la inflación. La última observación está en 11% y se espera que para este mes esté debajo del 10%. Lo que los argentinos consideraban como el principal problema del país está encontrando una solución", destacó durante una entrevista en Radio Rivadavia.

A esto sumó que sectores como la minería, el petróleo, el gas y la agricultura "se están expandiendo con mucha claridad", "los salarios han empezado a ganarle a la inflación" y "volvió el crédito hipotecario", lo que se traduce en "un nivel de popularidad muy alto". "Si hoy fuéramos a una elección, sacaríamos el 54% de los votos", afirmó.

"En un contexto de esas características, Cristina Kirchner necesita reagrupar la tropa y juntarla toda. Si vos juntás a Cristina, (Sergio) Massa y (Axel) Kicillof es una bolsa de gatos, la misma que gobernó, y esas descoordinaciones generaron uno de los peores gobiernos de la historia", sentenció Milei.

"Es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse, que no se complique aún más su performance electoral y mantener vivo a un movimiento político que tanto daño le ha hecho al país. Necesitaríamos por lo menos que se vuelvan más racionales, no tratar de sostenerse aferrándose a la economía del Planeta de los Simios", cuestionó.

En ese sentido, el Presidente aseguró que "la recomposición ya está empezando a tomar curso. Fue de manera leve en el último mes y ahora se va a empezar a sentir de manera más ostensible. Es una cuestión de saber esperar. Los números están mejorando; para que se sienta tarda un poquito más", anticipó.

Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei: "No tenés superávit, mirá todo lo que debés"

La expresidenta Cristina Kirchner desmintió a Javier Milei luego de que el mandatario expresara en una cadena nacional que el Gobierno alcanzó un superávit financiero del 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. "Mirá todo lo que debés", enfatizó.

Durante un acto en Quilmes por la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, la expresidenta cuestionó el anuncio de Milei sobre el superávit fiscal, durante los primeros tres meses del año: "No pagaste las obras públicas, la energía, lo que le debés a las universidades y a las provincias. No tenés superávit, mirá todo lo que debes. Este superávit no tiene sustento".

"No estamos defendiendo el déficit pero eso de la hazaña histórica por un trimestre... ¿entonces nosotros con seis años somos héroes nacionales? ¡No! Fuimos hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje", aseveró Cristina Kirchner ante una multitud.

También advirtió que "creer que en la Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo".