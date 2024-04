Cristina Kirchner: "El gran drama que se avecina es la desocupación, el Presidente debe dar un golpe de timón"

"Te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después la gente se caga de hambre, aumenta la desocupación y no pueden llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?", indicó durante su discurso, apuntando contra las políticas económicas del gobierno de La Libertad Avanza .

En ese sentido, se refirió al desinterés de Javier Milei respecto a la protección de la industria nacional, la generación de fuentes de trabajo y la explotación de recursos naturales.

Cristina en Quilmes

"Llevarse todos los recursos naturales, sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización", enumeró sobre las consecuencias de las medidas del Gobierno y analizó: "¿Alguien piensa que con estas cuatro actividades de carácter netamente extractivista vamos a generar trabajo de calidad para 47 millones de argentinos? Porque no me dan los números".

Entonces, alertó: "No nos va a alcanzar. Y es lo que ya empezó a pasar con el otro gran fenómeno que es el de la desocupación".

"Tal vez muchos argentinos ya se hayan desacostumbrado a la desocupación, porque desde el 2003 empezamos con el proceso de industrialización y con un trabajo de plena ocupación para que la gente tenga laburo", relató al tiempo que recordó que "Néstor asumió con el 25% de desocupación".

Por último, fue dura al señalar: "Peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes". "Este es el gran drama que el Presidente debe comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Esto de que el mercado no tiene fallos, que hay que dejarlos todo sin regulación...", explicó y llamó la atención del actual jefe de Estado.

Entonces, puso como ejemplo lo ocurrido con las prestadoras privadas de salud: "¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que recoger línea y mandarse para atrás y no resolvió nada".