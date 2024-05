Javier Milei confirmó que no retirará al embajador argentino en España pero redobla sus ataques

Milei aseguró que no retirará el embajador argentino en España.

En medio del escándalo diplomático con Pedro Sánchez y luego de que España retirara su embajadora de Argentina , Javier Milei confirmó que no hará lo mismo con su emisario en Europa.

Sin embargo, aseguró que para el Gobierno, las relaciones diplomáticas continuarán con el mismo tenor porque las cuestiones personales no revisten carácter de Estado. "Lo que está ocurriendo es un disparate, es una escalada diplomática absolutamente sin sentido", comentó.

javier-milei-pedro-sanchez Fuerte conflicto entre Javier Milei y Pedro Sánchez.

"Es bien de socialista cree que él es el Estado, hay que explicarle que él no es el Estado no es España y mucho menos su mujer. Primero está el dislate en términos diplomáticos, esto está manchando la reputación de España, dejando al descubierto el personaje siniestro y arrogante que son los socialistas", se descargó el jefe de Estado en LN+.

En la misma línea, se diferenció del mandatario europeo y lo atacó de forma directa, acusándolo de tener un complejo de inferioridad para con él: "El psicólogo que recomienda Alberto Fernández se lo tendría que recomendar a él para que madure. También que le recomiende ahogado a su mujer, porque está sospechada por tráfico de influencias".

Como si fuera con cierto dejo de "mostrar indiferencia" ante la cuestión, indicó que el vínculo ni los lazos con España no se van a modificar por este conflicto en particular. "Un delirante no las va a poder cambiar, eso lo determinan los individuos. Esos vínculos van a permanecer, es un disparate y Sánchez será el hazmerreír por la payasada que está haciendo por un tema de índole personal", opinó.

Javier Milei denunció ataques por parte de Pedro Sánchez y su gobierno

El Presidente volvió a cargar contra el presidente español y comentó: "Yo fui a dar una charla de socialismo vs. capitalismo. Si él se hace cargo es otro problema".

Además, se quejó de que "hizo campaña para Massa abiertamente. Cuando ganamos no tuvo el decoro de llamarme por teléfono. La democracia es si ganan los rojitos como él, son ellos. Debe estar contentos con Cuba, Corea y Venezuela. A él le molesta que sea libertario liberal".

Sobre ello, profundizó: "El último mes arrancó con ofensas, con su ministro Puente que me acusaba de ingerir sustancias. Fue tan grosero que le salió mal y tuvo que recular. Es tan cobarde que para tratar de agredirme mandó a mujeres. Todo el rosario de insultos que manejan los socialistas que son falacias ad hominem que no pueden demostrar"

Alberto Fernández, sobre la crisis diplomática que desató Javier Milei con España: "Esto es serio y pone en serio riesgo a la Argentina"

En medio del conflicto de Argentina con España por los exabruptos del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, el expresidente argentino Alberto Fernández opinó sobre el conflicto que genera entre ambos países.

“Estoy asombrado con lo que dijo el Presidente. España siempre estuvo al lado nuestro y el trato fue cordial porque España y Argentina tiene una relación insoluble”, sostuvo el exmandatario quien fue acusado por el líder de La Liberta Avanza de ser asesor de Sánchez y señalarlo a él y al kirchnerismo como responsables del conflicto con el país europeo.

En ese contexto, Fernández tomó de manera risueña la acusación y se preguntó: “¿Nosotros somos capaces de semejante cosas? La verdad, le pido al Presidente que recupere la sensatez que ha perdido, si es que la tuvo”.

Alberto Fernández PJ Alberto Fernández criticó a Milei por el conflicto diplomático con España.

Al mismo tiempo, el exmandatario argentino consideró que el conflicto desatado puede escalar y traer serios problemas con la Unión Europea y que Milei “está poniendo en serio riesgo a la Argentina”.

“Deseo que Milei ‘la pegue’ porque necesitamos que Argentina salga adelante, pero lo único que ha hecho es empeorar todo”, señaló el exjefe de Estado argentino en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10 y explicó que su Gobierno dejó “un país con menos de 6 puntos de desocupación, con crecimiento del empleo registrado, con tres años de crecimiento de las industrias”, aunque reconoció que no pudieron contener la inflación “porque no lo pudimos contener porque la falta de dólares por las sequías hizo que el dólar suba y cuando sube se traslada a los precios y no pudimos resolver el problema”.