España retira definitivamente a su embajadora en Argentina

Así lo confirmó José Manuel Albares, quien ratificó la decisión de llamar a consultas a María Jesús Alonso Jiménez. "Las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan de ningún show", remarcó.

Zapatero, contra Milei: "Atacar a la mujer del presidente del país que te recibe no tiene precedentes"

Albares habló en conferencia de prensa, donde señaló que, mientras el Presidente no se retracte de sus dichos y pida disculpas tras sus dichos contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, Argentina “continuará sin embajadora”.

Durante su presencia en el congreso de Vox del domingo pasado, el Presidente sentenció: "Llora la izquierda local e internacional porque todo lo que dicen que es imposible, nosotros lo estamos logrando".

Begoña Gómez Begoña Gómez, principal apuntada por Javier Milei. Redes sociales

En medio de su larga exposición, Milei lanzó un guiño al auditorio español, al referirse a gente "atornillada al poder" que "aun cuando tenga a la mujer corrupta, sucia, y se tome cinco días para pensarlo", en alusión a la acusación que sufrió Sánchez. En aquel entonces, ante la supuesta causa por corrupción contra su esposa, el presidente brindó una conferencia de prensa en la que anunció que seguirá como líder del Poder Ejecutivo y aprovechó para denunciar una "campaña de descrédito".

La frase no pasó inadvertida para las altas esferas españolas, lo que generó un fuerte revuelo. Durante la intervención de Pedro Sánchez en el foro económico CREO, el líder socialista le exigió al Presidente argentino que pida disculpas públicamente y sostuvo que es "plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino".

"Lo que vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes", remarcó Sánchez.

En cambio, señaló, el exabrupto de Milei "sí habla del riesgo que representa esta Internacional Ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia".

Es por ello que el funcionario Albares comentó que “las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún ‘show'”.

javier-milei-pedro-sanchez Milei y Sánchez, enfrentados en medio de una crisis diplomática.

Aseguran que Javier Milei no pedirá perdón al gobierno español

Desde el Gobierno afirmaron que el presidente Javier Milei no pedirá perdón al gobierno español tras los exabruptos contra la esposa del mandatario español Pedro Sánchez.

La noticia fue confirmada una alta fuente de Casa Rosada a la periodista de Ámbito Liliana Franco y ratificada por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales.

"Lo trataron de odiador, de negacionista, de “ingerir sustancias”, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente “muy mala”. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas", escribió Adorni en su cuenta de X justificando las declaraciones de Milei.

“Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos pueden llegar a generar. Digo… aún cuando tengas a la mujer corrupta [y se ensucie] y se tome cinco días para pensar”, expresó Milei este domingo en un encuentro organizado por el partido de ultraderecha VOX en España.

Sin mencionarla, el mandatario argentino hizo referencia al presunto caso de corrupción que investiga la justicia española en torno a la primera dama, Begoña Gómez. Tras las declaraciones de Milei, el gobierno español decidió retirar a la embajadora en Argentina y exigió “disculpas públicas” por sus dichos.

"Allegados al primer mandatario argentino señalaron a este medio, desde Madrid que el presidente no piensa disculparse. Afirman que Milei viene sufriendo ataques personales por parte del gobierno español que se remontan a antes de que fuera elegido presidente", expresó Franco en su nota.

"Recuerdan que, durante la campaña electoral, Sánchez aseveró ´frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa, no gane Milei´. La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz afirmó ´Libertad … no es comprar ni vender órganos como hace el candidato que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei.´, agregó la periodista.

Javier Milei se peleó con 11 países distintos en 5 meses de gestión

El conflicto internacional desatado por Javier Milei con el gobierno español se suma a la larga lista de países a los que atacó el presidente libertario desde el comienzo de su gestión. En poco más de 5 meses de gobierno, el país tuvo roces diplomáticos con China, Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela, Nicaragua y España.

Este domingo el mandatario argentino llamó corrupta a la esposa del presidente español Pedro Sánchez, declaraciones que fueron interpretadas por el gobierno español como un ataque frontal para su democracia e instituciones y un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones entre ambos países. Ante esta situación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió las disculpas de Milei y llamó a consultas a su embajadora de Argentina.

La actitud de Milei fue repudiada además por gran parte del arco político argentino, que señalaron la actitud del mandatario en materia de política exterior como "irresponsable" provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo.

Lo cierto es que los ataques de Milei a otras naciones vienen de larga data. Ya en campaña había advertido que su gestión no iba a tener relación con países "comunistas" como China, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, declaración que generó malestar en los distintos países.

Milei enojado Milei se peleó con 11 países desde su asunción.

En campaña también atacó con saña al presidente brasilero Luiz Inácio "Lula" da Silva a quién definió como un "zurdo salvaje apoyando dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre”. También cruzó al presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien calificó de “empobrecedor”.

A los pocos días de asumir, Milei se enfrentó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien en distintas declaraciones llamó “comunista asesino” y "plaga letal que está hundiendo a los colombianos". El gobierno colombiano reaccionó y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero.

Luego, el mandatario argentino cambió de blanco y apuntó contra su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quién tildó como "un asesino terrorista" de "quién no se puede esperar mucho".

En Estados Unidos generó malestar en la gestión de Joe Biden al reunirse con el expresidente Donald Trump, a quien elogió y le manifestó su deseo de que vuelva a ser presidente.

Con Venezuela desató un conflicto diplomático cuando decidió otorgar protección en la embajada argentina en Caracas a 6 opositores del mandatario Nicolás Maduro. El Gobierno también retiró la señal venezolana Telesur de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA).