La Mesa de Mujeres de la CGT reclamó la incorporación femenina al Triunvirato

Con más de 500 dirigentas sindicales de más de 34 gremios de todo el país se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres de la CGT , una jornada de debate y organización que expresa un proceso de crecimiento sostenido dentro de la Confederación y una forma de hacer sindicalismo que se viene construyendo desde la práctica cotidiana.

Con la presencia de Héctor Daer, Andrés Rodriguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato, las participantes presentaron la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, un documento que reafirma el compromiso con la unidad del movimiento obrero y con la necesidad de seguir ampliando la representación de mujeres en todos los niveles de la organización.

"Una mujer en el Triunvirato no es una concesión ni un símbolo vacío , sino el reconocimiento político de una realidad que se organiza día a día, que milita con compromiso y que sostiene, en cada rincón del país, la fuerza vital del movimiento obrero”, manifestaron.

La dirigenta Maia Volcovinsky, co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT y Secretaria Adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), destacó que “gracias a que muchas mujeres construyeron representación en sus gremios, hoy consolidamos una presencia fuerte en la calle. Si pedimos estar en los máximos niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro, y eso nos da legitimidad. Somos quienes más sufrimos las consecuencias de los modelos neoliberales, pero también quienes más trabajamos para transformarlos. Le hacemos bien a la CGT y al país cuando ponemos nuestra voz y militancia al servicio del modelo de Argentina que queremos construir.” .

El camino que hoy se consolida comenzó a tomar forma en 2021, con la reforma del Estatuto que incorporó la paridad en la conformación del Consejo Directivo. A partir de entonces, las trabajadoras empezaron a organizarse dentro de la estructura confederal, a impulsar propuestas conjuntas y a participar con voz propia en los espacios de decisión.

Desde entonces, cada paso fue tejido colectivamente: la primera movilización del 8 de marzo como “Mujeres de la CGT”, la creación de un ámbito permanente de trabajo, el Encuentro Nacional de 2024 que reunió a más de mil dirigentas de 90 gremios, y los encuentros regionales de 2025 en Chubut, Neuquén, Mendoza y La Plata, que continuarán en nuevas provincias antes de fin de año.

“Hoy es un día histórico. Nos toca construir las voces en todos los lugares y fortalecer la presencia de las mujeres en la CGT y en la calle. Venimos de una tradición que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Militamos por un mundo del trabajo mejor y por una CGT fortalecida con nuestra presencia. Cuando se cuente esta historia, podremos decirles a nuestras hijas y nietas que estuvimos acá, que fuimos protagonistas.”, señaló Marina Jaureguiberry, Secretaria General de SADOP y miembro del Consejo Directivo de CGT, una de las dirigentas presentes.

Por su parte, Vanesa Núñez, Secretaria Administrativa y de Organización Nacional de UTEDYC y Co-Secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de CGT sostuvo “El poder que construimos no es patriarcal ni individual, es un poder de red. Este volumen y este calor nacen de cada compañera y de las que nos sostienen. Eva Perón es nuestro faro político: nos enseñó a organizarnos y a ejercer el poder mirando la realidad. Cuando llegue una, vamos a llegar todas.”

El documento presentado hoy también recupera esa historia de militancia sindical sostenida. En un contexto social y económico complejo, las mujeres reafirmaron que la unidad del movimiento obrero sólo puede sostenerse sobre estructuras vivas, plurales y representativas. “Nosotras somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Somos parte de la fuerza que sostiene, del pensamiento que planifica y de la estructura que negocia”, subraya la declaración.

El encuentro cerró con una convicción compartida: seguir ampliando la participación de las mujeres en la vida sindical, fortalecer la unidad del movimiento obrero y hacer de la CGT una herramienta cada vez más representativa de quienes sostienen el trabajo en todo el país.