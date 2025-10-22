De cara al domingo, Axel Kicillof advirtió: "El Gobierno está en descomposición" El gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo de invitado en Minuto Uno y analizó la angustiante situación económica de la Argentina, en la previa de las elecciones legislativas del domingo. Por







Axel Kicillof en Minuto Uno.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este miércoles que el Gobierno de javier Milei "está en descomposición" y cuestionó al equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo al señalar que "son tipos de la banca y de la timba de inversión que han convertido a la Argentina en una mesa de dinero".

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, el mandatario bonaerense elevó el tono de sus críticas en una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno al remarcar que percibe al Poder Ejecutivo en una situación de extrema debilidad y desorganización, aludiendo a la toma de deuda o los salvatajes financieros para contener el dólar.

"Después del 7 de septiembre, Milei salió a hipotecar el futuro del país para llegar a octubre sin devaluar. A un gobierno que le va bien no lo tienen que rescatar. Yo veo un gobierno que está en descomposición", sostuvo Kicillof sobre la falta de rumbo en la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador centró una parte importante de su intervención en la grave situación económica y social que atraviesa el país, reflejada directamente en el bolsillo de los ciudadanos. "La realidad es que está todo muy difícil. La crisis se está espiralizando. Las familias no pueden pagar ni el mínimo de la tarjeta. La gente se endeuda para comprar comida", enumeró Kicillof.

Las críticas de Kicillof no se limitaron al ámbito económico, sino que también abordaron el estilo de gestión y la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. El gobernador cuestionó el uso excesivo de instrumentos excepcionales en lugar del debate parlamentario: "No se gobierna con vetos y decretos, eso es gobernar de espaldas al Congreso, que es como asumió Milei".