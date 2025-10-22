Axel Kicillof cruzó al Gobierno: "Ya no puede engañar a nadie, en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta" Durante una recorrida por General Pinto, el gobernador bonaerense cuestionó duramente al Presidente y lo acusó de gobernar “para los poderosos y los intereses extranjeros”. También llamó a frenar la reforma previsional “llenando las urnas de votos con los candidatos de Fuerza Patria”. Por







Axel Kicillof, duro contra el Gobierno: "Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cruzar con dureza al presidente Javier Milei durante una visita a General Pinto, donde recorrió un centro de jubilados y un taller destinado a la inserción social y laboral de personas con discapacidad.

“Tenemos un Presidente que se la pasa viajando al extranjero, pero que jamás pisó un centro de jubilados, una escuela pública o un hospital bonaerense: solo alguien que no conoce la realidad puede insistir con la idea de destruir el Estado”, lanzó Kicillof.

El gobernador profundizó su crítica al afirmar que “aunque nos dijo que iba a ajustar a los sectores más poderosos, la motosierra fue contra las jubilaciones y los recursos para personas con discapacidad”. Y remató: “Ya no puede engañar a nadie: en la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”.

En otro tramo de su discurso, Kicillof marcó diferencias con la política nacional y defendió la gestión bonaerense: “En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir transitando por el camino contrario: aquí pensamos en la gente y ampliamos derechos, porque representamos a un pueblo solidario que no abandona a nadie”.

Finalmente, advirtió sobre el impacto de la reforma previsional impulsada por el Gobierno nacional: “No podemos permitir que sigan gobernando para intereses extranjeros: la única forma de frenar la reforma previsional de Milei, que apunta a sacarles más recursos a las y los jubilados, es llenando las urnas de votos con los candidatos de Fuerza Patria”.