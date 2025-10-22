Martín Lousteau cerró su campaña en La Boca con críticas a Javier Milei: "Es como el líder de una república bananera" El primer candidato a diputado de Ciudadanos Unidos, la versión porteña de Provincias Unidas, consideró que "fue muy indigno el papel que hizo" el Presidente en Estados Unidos junto a Donald Trump. Por







Martín Lousteau, primer candidato a diputado de Ciudadanos Unidos en CABA.

El senador Martín Loustau, primer candidato a diputado de Ciudadanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires, cerró su campaña con un acto en La Boca en el que lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por su explícita sumisión al gobierno de Donald Trump.

"El papel que hizo yendo a Estados Unidos es muy pero muy indigno. Es como el líder de una república bananera, y no somos eso, por más que Trump diga que nos estamos muriendo de hambre, y parece que tuviera en la cabeza a Haití, a Yemen o a Sudán cuando habla de Argentina", advirtió Lousteau.

"Tenemos un libertario raro de Presidente, porque cree que el mercado es lo mejor y que no hay que tocarlo, que el Estado es lo peor y hay que destruirlo, y después va a Estados Unidos a buscar la ayuda de un estado para intervenir en un mercado. Es un libertario bastante particular", agregó el candidato de Ciudadanos Unidos, la versión porteña de Provincias Unidas.

Por último, Lousteau remarcó que Milei fue a Estados Unidos "a buscar un rescate para su gobierno, no para los argentinos". Y se preguntó: "¿Qué noticia buena hay para los productores argentinos de las reuniones que tuvieron en Estados Unidos? ¿Va a aumentar las jubilaciones? ¿Van a bajar los precios? ¿Vamos a pagar menos el alquiler, el gas, la luz? Nada de eso. Lo que hay es un rescate de último momento para algo que el propio Milei confesó, que es que tenía un problema para pagar la deuda".