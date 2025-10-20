Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia El Presidente canceló su participación en el acto previsto en Ezeiza y decidió no volver a pisar territorio bonaerense antes de las legislativas. Por







Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

El presidente Javier Milei decidió suspender su participación en el acto de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, previsto para este miércoles en Ezeiza, y resolvió no volver a participar de actividades en territorio bonaerense hasta las elecciones del próximo domingo.

Según consignó Ámbito, la decisión se tomó el fin de semana en Olivos, luego de que el mandatario analizara las últimas encuestas y las tensiones internas que dejó la renuncia de José Luis Espert, en medio del escándalo por financiamiento de parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra. Tras esos episodios, el Presidente optó por cerrar de manera anticipada su participación en el distrito más populoso del país.

La conducción de la campaña quedará ahora en manos de Diego Santilli, que asumirá el tramo final con recorridas por la primera sección electoral, Almirante Brown y municipios del interior bonaerense. Desde la mesa bonaerense de LLA confirmaron que Santilli tendrá libertad para definir la agenda y la estrategia, con el acompañamiento de Karen Reichardt.

La ausencia del Presidente también implica que Karina Milei no volverá a la provincia, lo que reduce el margen de acción de Sebastián Pareja, principal operador del armado libertario en Buenos Aires.