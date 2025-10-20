20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

El Presidente canceló su participación en el acto previsto en Ezeiza y decidió no volver a pisar territorio bonaerense antes de las legislativas.

Por
Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

El presidente Javier Milei decidió suspender su participación en el acto de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, previsto para este miércoles en Ezeiza, y resolvió no volver a participar de actividades en territorio bonaerense hasta las elecciones del próximo domingo.

En CNN llamaron a Javier Milei un Wolverine de bajo presupuesto y cuestionaron la ayuda de Trump
Te puede interesar:

En CNN llamaron a Milei "un Wolverine de bajo presupuesto" y cuestionaron la ayuda de Trump

Según consignó Ámbito, la decisión se tomó el fin de semana en Olivos, luego de que el mandatario analizara las últimas encuestas y las tensiones internas que dejó la renuncia de José Luis Espert, en medio del escándalo por financiamiento de parte del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Con esa salida, la campaña de LLA en Buenos Aires quedó debilitada y marcada por incidentes en distintos actos públicos. En sus últimas presentaciones en la provincia, Milei enfrentó escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores. En Mar del Plata, una simpatizante de LLA persiguió a fotógrafos con un cuchillo de guerra. Tras esos episodios, el Presidente optó por cerrar de manera anticipada su participación en el distrito más populoso del país.

La conducción de la campaña quedará ahora en manos de Diego Santilli, que asumirá el tramo final con recorridas por la primera sección electoral, Almirante Brown y municipios del interior bonaerense. Desde la mesa bonaerense de LLA confirmaron que Santilli tendrá libertad para definir la agenda y la estrategia, con el acompañamiento de Karen Reichardt.

La ausencia del Presidente también implica que Karina Milei no volverá a la provincia, lo que reduce el margen de acción de Sebastián Pareja, principal operador del armado libertario en Buenos Aires.

Milei concentrará el cierre de campaña fuera de la provincia. Este martes encabezará un acto en Córdoba, donde el peronismo mantiene la delantera, y el jueves cerrará formalmente en Rosario, en medio de un escenario nacional marcado por la inestabilidad económica y las versiones de renuncias en su gabinete.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei participará del America Business Forum.

Milei volverá a viajar a EEUU tras las elecciones: compartirá un evento con Messi y Trump

Javier Milei junto a Karina, su hermana y secretaria general de la Presidencia.

$LIBRA: la Justicia de Estados Unidos advirtió que Milei y su hermana Karina podrían estar vinculados a los fondos

El flamante titular de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch.

"El cuadrado de zinc": el Gobierno arma una mesa paralela para discutir el Presupuesto 2026

Javier Milei busca se apoya en Donald Trump en una semana clave antes de las elecciones.

Milei explicó para qué se utilizará el swap con el Tesoro de EEUU: "Tomar deuda para pagar deuda"

Donald Trump junto a Javier Milei.

Trump anunció que podría comprar más carne argentina para bajar los precios internos

Elecciones 2025: qué dicen las encuestas a una semana de las legislativas

Elecciones 2025: qué dicen las encuestas a una semana de las legislativas

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 6 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 22 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 27 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 31 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 36 minutos