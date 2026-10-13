Javier Milei arranca otra visita a Estados Unidos: reuniones y un discurso en la Gala de la Herencia Hispana

Este miércoles el Presidente comenzará su agenda en Washington con encuentros con dos empresarios y una celebración hispana, mientras que el jueves disertará ante la Cámara de Comercio y participará de un acto sobre antisemitismo. Vuelve el viernes.

El presidente Javier Milei arribará este miércoles a Washington D. C., en su quinta visita del año a Estados Unidos. En esta ocasión, el mandatario será invitado de honor de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y el jueves hablará ante la Cámara de Comercio de ese país.

El jefe de Estado llegará a las 9.30 con su comitiva y regresará el viernes a las 8.30. Su último viaje a Estados Unidos fue en septiembre, a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Este miércoles tendrá dos reuniones. A las 18.15 se verá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm , fundador y presidente emérito de Continental Resources.

A las 20 participará de la gala, donde recibirá el "Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana". Pronunciará un discurso como invitado de honor.

El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon. Entre los invitados figura Matt Schlapp, director de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) . Las entradas cuestan entre u$s3.000 y u$s10.000.

Otro invitado es Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el 25 de octubre ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei cierra su visita con un discurso empresarial y un acto contra el antisemitismo

El jueves a las 11.20, el Presidente disertará en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con una exposición titulada "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo". Recibirá el premio "Global Champion of Free Enterprise", por su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

A las 17 participará en la Embajada Argentina del evento de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), titulado "Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency". Asistirán Marcelo Mindlin, actual presidente de la IHRA, y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.