Javier Milei, sobre 2027: "Tengo u$s125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida"

El Presidente se refirió a los recursos de su gestión con la mira puesta en las elecciones presidenciales. "No estoy esperando una corrida, pero me preparo", afirmó.

El presidente Javier Milei se refirió al año electoral de 2027 y afirmó que su gestión cuenta con "u$s125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida" , aunque aclaró que no espera una tensión cambiaria. Además, recordó la asistencia de Estados Unidos en el marco de los comicios legislativos de 2025.

En diálogo con Radio Mitre, Milei explicó los recursos del Gobierno en caso de que los argentinos se desprendan masivamente de los pesos durante el próximo año, frente a los comicios presidenciales. "Tengo u$s125.000 millones en la billetera para enfrentar una corrida. No estoy esperando una corrida, pero me preparo" , expresó.

En tal sentido, rememoró las turbulencias del último año: "La corrida del año pasado tuvo u$s70.000 millones. Nos preparamos pero pudimos juntar u$s70.000 millones nada más y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera. También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto".

También hizo alusión al apoyo legislativo. "A mí me hicieron siete intentos de juicio político , me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por u$s70.000 millones y lo resolvimos. Ahora tenemos u$s125.000 millones y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas", aseveró.

Por otro lado, el jefe de Estado rechazó los cuestionamientos que señalan que su Gobierno no presta suficiente atención a la microeconomía y defendió su formación académica y su manera de analizar el funcionamiento económico. " Yo fui profesor de microeconomía durante 25 años. Si hay alguien que sabe de microeconomía soy yo. No solo eso, sino que además mi discurso fue ponderado por los mejores microeconomistas de la Argentina”, afirmó.

Milei sostuvo que las críticas parten de una interpretación equivocada de su enfoque económico. "Cuando dicen que no me interesa la micro no es cierto", remarcó. En ese sentido, cuestionó los análisis macroeconómicos que, según su visión, predominan en el país y explicó que utiliza un enfoque de equilibrio general e intertemporal para estudiar el comportamiento de los distintos actores económicos.

Javier Milei volvió a respaldar a Luis Caputo

El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo, descartó cambios en el equipo económico y aseguró que La Libertad Avanza tiene altas expectativas de ganar las elecciones presidenciales de 2027.

Sobre la continuidad de Caputo, el mandatario rechazó las versiones que señalaban a Alberto Ades como un posible reemplazante y defendió la orientación de la política económica. “La decisión general de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”, sostuvo.

Milei también cuestionó la difusión de rumores sobre el futuro del ministro mientras mantenía contactos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. En ese sentido, consideró que esas versiones buscan debilitar al titular del Palacio de Hacienda en medio de las negociaciones con el organismo internacional.

“Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la patria”, afirmó.