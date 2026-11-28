Lilián Celiberti fue secuestrada por la dictadura uruguaya en Brasil en 1978. Imposibilitada de denunciar el crimen, decidió recurrir a la prensa.

Universindo Rodríguez (izquierda), Jair Krischke (centro) y Lilián Celiberti (derecha) el día que fueron liberados (19 de noviembre de 1983) en Uruguay. Crédito: Archivo del Movimento Justiça e Direitos Humanos (Porto Alegre).

El Buenos Aires Herald está publicando una serie de notas por los 50 años de la firma del Plan Cóndor. Las notas fueron co-producidas junto con el proyecto Plancondor.org, que es liderado por la Dra. Francesca Lessa en colaboración con el Proyecto Sitios de Memoria Uruguay, el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay y Londres 38 de Chile, con el apoyo del University College London.

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El 12 de noviembre de 1978, Lilián Celiberti esperaba a unos familiares en la terminal de micros de Porto Alegre, Brasil, cuando unos funcionarios le pidieron su identificación. Cuando protestó, la llevaron a una sala privada donde vio un rostro que le revolvió el estómago: un soldado al que conocía de su época como presa política en su Uruguay natal.

"¿Te acordás de mí?", le preguntó antes de que funcionarios brasileños y uruguayos la subieran a la fuerza a un auto y la llevaran a una comisaría.

"Es un momento aterrador", dijo ella. “Te preguntás: '¿Cómo voy a salir de esto?'"

Lilián nunca supo si sus familiares llegaron ese día. Aunque ellos no lo sabían, su secuestro no fue un caso aislado, sino el resultado de una represión transnacional que fue posible gracias a un siniestro pacto entre las dictaduras de la región.

En noviembre de 1975, los jefes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago de Chile para coordinar la persecución de disidentes políticos a través de las fronteras.

Para miles de personas que se convirtieron en refugiados políticos durante esos años, eso significó que no estaban a salvo ni siquiera después de haber huido de sus países.

El acuerdo que firmaron el 28 de noviembre de 1975 se conoció como Plan Cóndor. Brasil se unió al pacto en 1976, al igual que Ecuador y Perú en 1978. Estados Unidos proporcionó una importante financiación y apoyo a los regímenes militares de toda la región.

El secuestro de Lilián a finales de 1978 fue solo el comienzo de un calvario que consumiría los siguientes cinco años de su vida, un período en el que sería trasladada entre Brasil y Uruguay por las fuerzas de seguridad de ambos países.

Porto Alegre, la ciudad brasileña en la que Lilián Celiberti fue secuestrada. Francesca Lessa

Una operación clandestina

A Lilián la desnudaron en cuanto entró a la comisaría de Porto Alegre. Los policías la torturaron con la picana eléctrica mientras la interrogaban sobre su actividad política. Al poco tiempo, uno de ellos entró con un pedazo de papel.

Lilián se dio cuenta con horror de que llevaba consigo un documento en el que figuraba la dirección de su familia.

Pensó en su esposo, Universindo, y en sus dos hijos. Se los imaginó en casa, preparándose para salir al partido de fútbol del domingo para el que tenían entradas.

Los comandantes militares brasileños habían tomado el poder en 1964. Para cuando secuestraron a Lilián, el país llevaba 14 años bajo la dictadura. Los militares habían secuestrado y torturado a miles de disidentes políticos y habían desaparecido forzadamente o asesinado a más de 400 personas. Para 1978, sin embargo, soplaban vientos de cambio.

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, ascendía como sindicalista. La dictadura, presionada por la sociedad civil, estaba dispuesta a moderar sus abusos — a diferencia de la represión salvaje en países vecinos como Argentina, Chile y Uruguay.

Para los oficiales brasileños involucrados, esto significaba que no contaban con el mismo grado de respaldo legal que los uruguayos que participaban en la operación, por lo que se esforzaban por mantenerla en secreto.

"Los militares uruguayos no rendían cuentas ante nadie, pero en Brasil se trataba de una operación clandestina; no era una operación oficial [de la policía secreta de la dictadura]", dijo Lilián.

“Era una operación llevada a cabo por un sector del poder dentro de la policía política, pero en cierto sentido estaba oculta; [...] no querían ser identificados como una fuerza policial”.

Uruguay había sido gobernado por una serie de dictadores civiles y militares desde 1973. Lilián, maestra de profesión, se había unido a la Federación Anarquista Uruguaya (FAU). En 1973, fue detenida, juzgada por un tribunal militar y condenada a un año y medio en la prisión de Punta de Rieles, en Montevideo.

Nota del embajador de Uruguay en Brasil al Ministro de Relaciones Exteriores uruguayo enviada el 1 de diciembre de 1978 en relación a la desaparición de Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti. Plancondor.org

Cuando fue puesta en libertad, se vio obligada a exiliarse en Italia. Sin embargo, tanto ella como sus compañeros creían en continuar su lucha desde dentro de América Latina. Dado el cambiante clima político en Brasil, pronto se trasladó allí.

Al momento de su secuestro, tanto Lilián como Universindo eran miembros del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), un partido político fundado por exiliados políticos uruguayos en Argentina en 1975, que aún existe.

Los oficiales brasileños y uruguayos la llevaron en auto a su casa en Porto Alegre, donde secuestraron a toda la familia: a Universindo, a Francesca, de tres años, y a Camilo, de siete.

Esa misma noche fueron enviados directamente a Uruguay mediante una entrega clandestina. Pasó las horas en el camino dormitando a ratos, preguntándose cómo evitar el destino de muchos otros disidentes uruguayos: la desaparición forzada.

Fue entonces que empezó a divisar un plan para escapar. Para eso, tendría que volver a Brasil.

Un código, una cámara, un salvavidas

Los soldados uruguayos obligaron a los niños a tirarse al suelo en cuanto cruzaron la frontera. Les colocaron capuchas a toda la familia y los subieron a un camión militar lleno de hombres armados.

Lilián les dijo a sus captores que ella y sus compañeros se iban a reunir en su casa ese viernes. Si la escoltaban de regreso a Brasil, podrían capturar a todo el grupo. Los militares le creyeron y la llevaron de regreso a Porto Alegre. Pasaron los siguientes cuatro días vigilándola de cerca.

Sin que ellos lo supieran, Lilián y sus compañeros tenían un plan de seguridad. Ella había estado llamando a un número especial todos los días a las 11 de la mañana. Si no lo hacía, significaba que algo había pasado. Para cuando regresó a casa, ya habían dado la alarma.

El día antes de la supuesta reunión, llegó a su casa un telegrama de París. Decía: “La beca ha sido otorgada; llamar de inmediato”.

Acompañaron a Lilián a la comisaría para que hiciera la llamada. Del otro lado de la línea no estaban las autoridades de la universidad, sino una pareja que ayudaba a militantes uruguayos a escapar de situaciones de peligro inminente.

“No tengo mucho tiempo”, dijo cuando contestaron, el corazón latiéndole enloquecido en el pecho. ¿Y si decían algo que empeorara los largos interrogatorios a los que la sometían?

Lilián Celiberti. Plancondor.org

Rápidamente, leyó en voz alta un mensaje que había escrito en un pedazo de papel y que le había mostrado de antemano al oficial uruguayo a cargo de su cautiverio.

“Decile a Aguirre que estaré en casa el viernes a las 5 y que la reunión no se suspende”, dijo y colgó.

Aguirre no era un nombre. Era un código.

A las 5 de la tarde del día siguiente, sonó el timbre en el departamento de Lilián. Con sus captores acechando en segundo plano, abrió la puerta a dos hombres. Uno de ellos llevaba una cámara profesional.

En lugar de a sus compañeros, Lilián había convocado a la prensa.

Luiz Claudio Cunha, el periodista brasileño que se había presentado en su puerta, había conocido brevemente a Lilián unas semanas antes, cuando ella había acudido con su esposo a una reunión en el influyente semanario brasileño Veja. Acompañándolo en esa fatídica tarde estaba el fotógrafo João Baptista Scalco.

Una fuente anónima hablando español había llamado a la redacción para decirles que Lilián, Universindo y los niños habían desaparecido una semana antes.

Aunque en ese momento los periodistas no lo sabían, se trataba del líder del PVP, Hugo Cores, quien los llamó desde São Paulo tras recibir la palabra clave de alerta de Lilián. Les dio la dirección de la familia, pero ni siquiera eso los preparó para lo que sucedería a continuación.

Lilián abrió la puerta.

“El movimiento nervioso de sus ojos me dejó en la certeza de que temblaba, que tenía miedo”, escribió Cunha en su libro de 2008, “Operación Cóndor: El secuestro de los uruguayos”. Lilián empezó a correrse a un costado en cuanto empezaron a hablar, y de golpe tanto él como Scalco se encontraron mirando directamente el cañón de un arma.

Fueron escoltados al interior por oficiales que, al principio, parecían creer que eran militantes uruguayos compañeros de Lilián. A punta de pistola, los obligaron a pararse contra la pared mientras los militares los registraban.

“¿Qué está pasando?”, preguntó Cunha.

El periodista notó el cambio en el rostro del oficial al mando en cuanto se dio cuenta de que los hombres eran brasileños y no uruguayos. En el momento en que le informó que eran periodistas de la revista Veja, la decepción del militar se convirtió en horror y confusión.

Tras un momento de tensión, durante el cual el jefe de los oficiales salió de la sala — presumiblemente para llamar a sus superiores —, a Cunha y Scalco se les permitió irse. Ambos tenían las piernas tan débiles al momento de llegar al auto que el fotógrafo apenas podía conducir.

Para las fuerzas de seguridad brasileñas, era un desastre. Los habían sorprendido con una disidente política uruguaya aterrorizada en un momento en que el gobierno estaba oficialmente relajando la represión. Para peor, Scalco, un fotógrafo deportivo, había reconocido a uno de los agentes de policía, dado que era un exfutbolista.

El incidente llevó a Cunha y a Scalco a investigar incansablemente el caso de Lilián, publicando un reportaje tras otro sobre su desaparición en Veja a lo largo de 86 semanas.

Aunque no fue suficiente para salvar a Lilián de la cárcel, tanto ella como los periodistas creen que tal vez la haya salvado de un destino peor: la desaparición forzada.

Lilián fue trasladada de inmediato a Uruguay esa misma noche. Pasaría los siguientes cinco años soportando las penurias de una cárcel bajo la dictadura uruguaya, mientras su familia en el exterior sufría represalias por sus incansables protestas.

Condenas con sabor amargo

Fue recién en enero que recibió la confirmación de que sus hijos estaban sanos y salvos con sus padres.

Confinada en su celda, logró convencerse de que sus hijos estarían bien. Las condiciones de su encarcelamiento también ayudaron a disipar el temor de desaparecer a manos de sus captores. Los soldados rasos podían verla a través de las rejas; eran demasiados como para que la dictadura pudiera salirse con la suya y hacerla desaparecer en ese momento.

En su mente, el hecho de que la estuvieran dejando con vida significaba que los niños también debían estar a salvo. Los soldados que la vigilaban eran jóvenes pobres del interior, no los partidarios más acérrimos de la dictadura. Según Lilián, estos hombres la miraban a ella y a sus compañeros con una mezcla de cariño y admiración.

Más tarde, estos oficiales serían castigados por pasarles cartas a sus padres a escondidas.

Lilián pasó un año y medio en aislamiento, recibiendo solo visitas ocasionales de sus padres. Un tribunal irregular de la dictadura la declaró culpable, junto con Universindo, de violar la Constitución, introducir armas al país y abandonar a sus hijos, y la condenó a cinco años de prisión.

Con cinismo, firmó una sentencia falsa.

“Pensé: si aquí todo es falso y no reconocemos la justicia militar, más vale que la firme de todos modos”, dijo.

En junio de 1980, tras el juicio, la enviaron a la prisión de mujeres de Punta de Rieles. De los tres años y medio que pasó allí, pasó casi dos en aislamiento. La enviaban allí — un sector al que ella llamaba “la mazmorra” — con las excusas más insignificantes. Por hablar con reclusas de otros sectores. Por cantar.

Cuando su hijo vino de Italia para pasar el verano, solo le permitieron ver a su madre una vez antes de enviarla a la celda de aislamiento hasta después de su regreso a Europa. Lilián se dio cuenta de que él pensaba que ella simplemente no quería verlo.

“Era como un castigo, pero no solo para mí. Para toda mi familia”, dijo. Esto fue, en parte, una represalia por los incansables esfuerzos de su madre por denunciar los abusos de la dictadura.

Las presas en la mazmorra no tenían paseos, visitas, libros ni actividades. El objetivo era que fuera una herramienta de sometimiento, pero para Lilián era una batalla de voluntades que estaba decidida a ganar.

“Tengo historias realmente bonitas de la mazmorra, a pesar de todo”, dijo Lilián. “Parece paradójico, pero es cierto”.

Las reclusas desarrollaron un sistema de golpes para comunicarse a través de las paredes. Con poco más que el vacío del tiempo para llenar sus días, las mujeres lograban mantener conversaciones complejas sobre política internacional. Una le preguntó a Lilián sobre el ayatolá Khomeini de Irán como una figura que se resistía a Estados Unidos.

“Ten cuidado”, le dijo Lilián a través de la pared. “Es un fundamentalista religioso”.

Las mujeres coincidieron en que Estados Unidos era responsable de las dictaduras del Cono Sur. Lilián trató de explicar que, a pesar de ello, el trabajo en torno a los derechos humanos que hizo el presidente Jimmy Carter había logrado frenar algunos de los abusos en Brasil.

La sombra de la impunidad

Lilián salió de prisión el 21 de noviembre de 1983. Al llegar a la casa de sus padres, se encontró con “casi 50” periodistas brasileños en la puerta. Entre la seguidilla de entrevistas y el reencuentro con su familia, apenas durmió durante los primeros tres días.

Uruguay recuperó la democracia el 1 de marzo de 1985 con la asunción del presidente Julio María Sanguinetti, elegido libremente. Lilián estaba eufórica al principio, pero la sombra de la impunidad no tardó en aparecer.

Lilián y Universindo habían presentado la primera demanda judicial en la historia de Uruguay por crímenes de la dictadura relacionados con su secuestro en Brasil en 1984. En 1986, sin embargo, el gobierno aprobó una ley que, en la práctica, otorgaba amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad por lo que habían hecho durante la dictadura.

No fue sino hasta varias décadas después, en 2022, que dos exoficiales de inteligencia militar uruguayos fueron procesados por su participación en el secuestro de la familia de Lilián. Dos oficiales fueron condenados por un tribunal penal de primera instancia en 2025, una sentencia recientemente confirmada en apelación en 2026.

Un tercer oficial, Eduardo Ferro, fue acusado formalmente en 2024, mientras que un cuarto se encuentra prófugo.

Cinco décadas después, Lilián cree que el Estado uruguayo mantiene una relación incómodamente cercana con las fuerzas armadas. Un vínculo que impide que la sociedad conozca la verdad sobre los crímenes de la dictadura.

Lilián dice que la tierra “habla”. Los peritos forenses siguen buscando los cuerpos de los desaparecidos, a menudo en terrenos que aún pertenecen a los militares. A veces, los cuerpos revelan que las autoridades mintieron sobre cómo murieron.

Para Lilián, esa mentira no se limita a la dictadura.

“Es una mentira que se alimenta de sí misma y continúa hasta el día de hoy”.