Javier Milei arranca la campaña en la Provincia: los detalles del primer acto que prepara La Libertad Avanza en La Plata El Presidente será el principal orador del evento del partido libertario que se llevará a cabo el jueves desde las 14 en el Club Atenas, de cara a los comicios bonaerenses del 7 de septiembre. Se esperan alrededor de 6 mil personas. Por Pablo Daniel Olmedo







Javier Milei hablará en La Plata.

Luego de la polémica foto en Villa Celina, La Matanza, La Libertad Avanza (LLA) ultima detalles para lo que será el lanzamiento oficial de campaña en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre: el presidente Javier Milei será el principal orador de un acto que se llevará a cabo el jueves desde las 14 en el Club Atenas de La Plata, donde los violetas esperan alrededor de 6 mil personas.

El armador político en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, es quien lleva a cabo la organización del evento que hasta el momento tienen confirmada la palabra del jefe de Estado, aunque no se descarta que lo hagan algunos candidatos o funcionarios del Gobierno.

El lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro con Pareja donde, además de definir un cronograma de actividades en territorio bonaerense, se trabajaron en los detalles del acto en la ciudad de las diagonales.

Javier Milei Javier Milei hablará en el Club Atenas de La Plata. En lo que respecta al acto, fuentes cercanas al partido confirmaron a C5N que al mediodía saldrá un flyer oficial de convocatoria para el evento en La Plata, el cual tendrá como formato central al Presidente junto a los ocho candidatos seccionales. "Se evalúa que cada uno tenga una breve presentación de 1 a 2 minutos, y también hablará Sebastián Pareja", detallaron.

Además, también se lanzarán en redes sociales nuevos spots publicitarios. Por su parte, este martes habrá nuevos encuentros en Balcarce 50 y otros cónclaves de coordinación, con la presencia de Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei y Pareja para ultimar el diseño de las listas nacionales, cuyo plazo de presentación vence el domingo.