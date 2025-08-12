Javier Milei arranca la campaña en la Provincia: los detalles del primer acto que prepara La Libertad Avanza en La Plata

Luego de la polémica foto en Villa Celina, La Matanza, La Libertad Avanza (LLA) ultima detalles para lo que será el lanzamiento oficial de campaña en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre: el presidente Javier Milei será el principal orador de un acto que se llevará a cabo el jueves desde las 14 en el Club Atenas de La Plata, donde los violetas esperan alrededor de 6 mil personas.
El armador político en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, es quien lleva a cabo la organización del evento que hasta el momento tienen confirmada la palabra del jefe de Estado, aunque no se descarta que lo hagan algunos candidatos o funcionarios del Gobierno.
El lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo un encuentro con Pareja donde, además de definir un cronograma de actividades en territorio bonaerense, se trabajaron en los detalles del acto en la ciudad de las diagonales.
Javier Milei
Javier Milei hablará en el Club Atenas de La Plata.
En lo que respecta al acto, fuentes cercanas al partido confirmaron a C5N que al mediodía saldrá un flyer oficial de convocatoria para el evento en La Plata, el cual tendrá como formato central al Presidente junto a los ocho candidatos seccionales. "Se evalúa que cada uno tenga una breve presentación de 1 a 2 minutos, y también hablará Sebastián Pareja", detallaron.
Además, también se lanzarán en redes sociales nuevos spots publicitarios. Por su parte, este martes habrá nuevos encuentros en Balcarce 50 y otros cónclaves de coordinación, con la presencia de Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei y Pareja para ultimar el diseño de las listas nacionales, cuyo plazo de presentación vence el domingo.
Foto LLA y PRO candidatos Provincia - kirchnerismo nunca más 07-08-25
La foto de La Libertad Avanza en Villa Celina, La Matanza.
X @LLibertadAvanza
La presencia de Milei en La Plata será la segunda en el territorio bonaerense en menos de una semana, luego de que el jueves 7 agosto estuvo en el barrio matancero de Las Achiras, donde formó parte de la foto junto a los ocho candidatos bonaerenses que encabezarán las listas, además de estar acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado José Luis Espert; Pareja, el armador de LLA en la Provincia; y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.
En el conurbano, los principales postulantes libertarios son el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (primera sección, zona norte) y el excomisario de la Policía bonaerense Maximiliano Bondarenko (tercera, zona sur).
También encabezarán listas la concejal de Zárate Natalia Blanco (segunda sección); el secretario de LLA en territorio bonaerense, Gonzalo Cabezas (cuarta); el diputado Guillermo Montenegro (quinta); el excandidato a intendente de Bahía Blanca, Oscar Liberman (sexta); el subsecretario legal de Economía, Alejandro Speroni (séptima), y el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni (octava sección, La Plata).